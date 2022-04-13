挑战敏感话题 新加坡华语电影节哪些影片吸睛？

踩敏感话题钢线，柯震东、莫子仪、刘烨三部R21同志片，加上王喜新片《照单全收》挑战性权课题，以及沾上香港政治议题的《少年》登上第10届新加坡华语电影节！

新加坡华语电影节将于4月29日至5月8日在嘉华院线和奥登剧场放映28部长片和24部短片，同时也在邵氏线上平台放映九部长片和三部短片作品。

这个由新跃社科大学和新加坡电影协会联办的年度活动，今年将以影院实体放映为主、线上为辅的双轨方式登场。

今年有哪些吸睛影片？

同志片《金钱男孩》柯震东挑战男男恋

不得不提三部以同志为主轴，也都经台湾金马奖加持的R21电影，分别是关锦鹏操刀，胡军、刘烨的闭幕片《蓝宇》、柯震东伙拍林哲熹的《金钱男孩》、莫子仪、王渝萱挂帅的《该死的阿修罗》。

据悉，《金》中柯震东将一名性服务的男同志在面对情爱的压抑、悲伤与亏欠方面拿捏得令人惊艳，柯震东与林哲熹的激情戏也大胆得叫人咋舌；《该死的阿修罗》引入六道轮回（天道、人道、阿修罗道、饿鬼道、畜生道、地狱道）概念，结局更是大逆转，构思独特，而《蓝宇》导演关锦鹏导演将在影院和观众作线上映后交流。

《少年》被列为M18尺度。（取自网络）

王喜挂帅《照单全收》。（取自网络）

政治片《少年》以死亡控诉

继《时代革命》后，另一部来到本地，是带政治课题的香港片《少年》，《少》讲述香港2019年反修例运动期间，一名曾被拘捕获释的18岁少女YY，竟在社媒留言以死谏的方式控诉社会，掀起自杀潮。

策展人符诗专受访告诉《新明日报》，“用死亡抗诉表达对香港社会不满，当时确实在香港血淋淋地发生了，拍摄背景全是真实的，唯故事以剧情片形式呈现。”因议题敏感，《少》被列为M18尺度。

除了《少年》，香港剧情片还有爱情喜剧《缘路山旮旯》《照单全收》和《马达·莲娜》。《马达·莲娜》讲述男主角张继聪、与性感女神周秀娜两人在澳门浮沉、各有过去而相知相爱的故事。

性权课题《照单全收》王喜演体障者“勇敢去爱”

另一部香港片《照单全收》则由最近检测被捅出血的香港男星王喜挂帅，挑战体障人士角色、探讨他们的性权课题。

说到社会议题，马来西亚电影《加害者，被害人》是中国导演季竹青在马国拍摄，以多角度方式展现校园霸凌问题。

提到具明星效应的中国电影，由彭于晏和张艾嘉担任男女主角的《热带往事》拉出一张扑朔迷离的命案拼图。

除了放映电影，电影节也策划了“再见李导演”这个单元，以纪录片《行影·不离》和三部修复后的作品向李行导演致敬。

电影节将于明天开始售票，嘉华狮城广场和嘉华新达城放映的场次门票可在各嘉华院线的售票处或网站购买。

奥登剧场放映的场次门票可在网站购买：https://scff.peatix.com

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