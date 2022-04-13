Johnny Depp和前妻庭上互控家暴

（综合讯）58岁的“强哥”Johnny Depp和小17岁前妻Amber Heard的离婚事件至今仍未结束，两人今日（13日）在美国维吉尼亚州出庭正面交锋，女方怒指被强哥暴力相向，强哥则加以反控，双方互揭疮疤。

强哥透过律师指出前妻有严重心理问题，会操弄身边的人，她当时“倒追”他还假装贴心，没想到之后却展露暴力真面目，不但会向他丢东西，还会打他，甚至言语霸凌说他是懦夫。

女方律师驳斥这些指控，形容强哥像是“心中被盛怒笼罩的恶魔”，更说他把女方当成自己痛恨的母亲与姐姐，“尤其当有酒精与药物的催化，他的怒火更一发不可收拾”。律师还声称两人2015年在澳大利亚时，强哥曾在酒吧不停对Amber Heard丢瓶子，还拉着她在有破酒瓶的地上拖行，“他揍她、踢她，甚至威胁要杀了她，他说他恨她、不断攻击她，然后用酒瓶刺伤她。”在庭上的强哥则边听边摇头否认。

律师除了猛攻强哥滥用毒品及药物的问题，也指强哥不希望前妻去工作，还会控制她的穿着和工作，“他开始看她的剧本，不让她接任何性爱戏”，并说强哥指控女方“睡过每个共事过的男星”。

强哥的律师承认Johnny Depp曾滥用药物，但否认他对前妻施暴，强调女方利用这些指控，提升自己的名声并拉抬自己事业。