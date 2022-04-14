25年前爱女遭撕票 白冰冰清晨悼念：盼你已喝过孟婆汤

台湾资深艺人白冰冰的女儿白晓燕在1997年4月14日因遭人绑架撕票逝世，当时年仅17岁。爱女离世至今25年，白冰冰今天清晨在社交媒体面簿上发文，“燕儿啊，你好不好？再也未曾入梦探访”，文末还希望爱女已喝过孟婆汤，一字一句令人鼻酸。

白冰冰今天清晨5点写道：“天尚未亮，迫不及待离床，25年来的感伤，深刻在我的心房。望着小女的牌位，难免触及心伤，冗长的岁月，却是刹那短。皓月当空，无言问月娘，燕儿啊，妳好不好？再也未曾入梦探访……心中深深期盼，妳早已喝过孟婆汤，幸福的生活在某一方。”

不少网民留言安慰白冰冰，“你是坚强的妈妈，小燕子已化成天使”、“勇敢的活下去，祝福你平安健康快乐”、“加油冰冰姐，我了解你的感受，锥心刺骨之痛永难忘”等。

白冰冰和日本漫画家梶原一骑曾有一段婚姻，并生下女儿白晓燕。白晓燕于1997年的今天在上学途中遭到陈进兴、高天民、林春生3名绑匪绑架并撕票，案件震惊台湾社会。