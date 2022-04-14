运动衣太性感遭禁播？刘畊宏夫妇穿羽绒服跳健身操意外爆红

近年来移居上海的台湾艺人刘畊宏最近因疫情而待在家，便想到在社交媒体平台抖音上开直播，教大家如何在家也能维持好身材。没想到直播到一半疑似因“过于性感”而突然被禁播，他之后突发奇想改穿羽绒衣跳健身操，不仅逗笑网民，还因此爆红登上热搜。

刘畊宏6日在抖音上开直播，与老婆王婉菲一起教网友健身。刘畊宏身穿白色无袖紧身背心搭配橘红色的裤子。夫妻挥汗如雨示范动作的过程中，刘畊宏的紧身背心意外露出明显的激凸，被该直播平台依“哺乳期擦边球”规范，判定“穿着不合格”而强制关闭直播。

刘畊宏因“衣着太性感”而遭中断直播。（图/互联网）

隔天，刘畊宏换新账号，并改穿羽绒服跳健身操，可以隐藏好身材避免再次“走光”。他还幽默发文将此举称为“我们最后的倔强”，惹笑网友，直呼这个绝对是直播史上最奇葩的一幕。直播期间刘畊宏汗如雨下，刚脱下羽绒服之际，直播平台立即传来警示，吓得他们又赶紧重新穿上羽绒服。网友们看到这幕纷纷感叹：“两位真的太不容易了！”

刘畊宏与妻子王婉菲的互动也非常搞笑。（图/微博）

除此之外，健身时王婉菲“痛苦”的表情也引起网友的热议。原来，她在健身时没办法适应老公的高运动强度，不时露出“惨烈的表情外，在一旁“摸鱼”企图偷懒的样子也被网友抓包。网友们留言笑说：“刘畊宏老婆运动的时候像极了我本人！太真实了！”