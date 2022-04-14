上海封城忆悲痛 王嬿青视讯拜别父亲

死别最痛！父亲2020年冠病期间上海去世，王嬿青受访感叹：父亲走了，我只能通过视讯“参与”葬礼！

上海封城，籍贯上海，目前已成为新加坡公民的王嬿青不讳言冠病肆虐这几年，对她造成最大的冲击就是亲人相隔天涯咫尺却无法见面。

“2020年5月，父亲在家中跌倒，撒手人寰，我却无法拜别父亲。”嬿青说时语气淡淡的，却有掩不住的伤感，“一回去就得隔离，根本赶不及丧礼，我能怎么办？”

忆述父亲，嬿青表示父女俩无论性格、脾气都非常相似，“我们也都是热爱生活、关心朋友的人。”

至亲离开，竟是如此措手不及，人在命运轮盘面前是如此脆弱，诚如嬿青所说“突然觉得父亲、阿姨，以及两位我非常敬重的忘年老友在这个载入史册的历史阶段相继离世，都几乎没有什么特殊的征兆……”

碍于疫情，王父走的那一年，上海出席人数仅10人，葬礼只有15分钟，嬿青沉吟：“我和女儿通过视讯参加……”

自王父走后的每个清明，嬿青只能默默遥寄思念，“我相信父亲也能理解……”

亲友遇封城 常视讯慰问

近三年来，嬿青时常视讯或电话联系亲人，“上海封城了，也不知道‘关’多久，母亲还好，知道她家中有粮食蔬菜，听政府的话宅在家，但姨父似乎有情绪问题，他不会运用手机软件订购日常用品，老人家受困家中，心情难免郁闷。”

尽管王妈妈状态还好，但嬿青关心母亲健康，“她需要吃药（高血压药物），担心再关下去，药吃完了，她现在出不了门，得托人想办法，帮妈妈把该配的药配回家。”

嬿青表示，身边认识的女友人向来不下厨，碍于冠病出不了门，被逼做饭，“寸步难行”不只令成年人抓狂，连宠物都闹别扭：“有人养的宠物蹲在门口，等主人牵它出门散步，一天两天等不到，开始以行动抗疫，不进食、甚至不大小便！”

上海因封城物资匮乏，物价上涨，嬿青说：“他们连家中食物也必须‘省省吃’，太快吃完担心会没米没菜没蛋。”

私房菜餐馆疫下转型渡难关

嬿青在本地有一间私房菜餐馆，疫下营生不易，餐馆做起外卖、线上生意，所幸支持食客朋友不少，“也算渡过难关，能生存下来。”

陷入这样一个全球灾难的大环境里，嬿青感叹能保证自己的生活已经很好。

王家亲戚全在上海，疫情前双亲会飞来新加坡、或她飞回家探亲，如今都是想都不敢想的奢望。

至于嬿青爱女，她说：“女儿20岁了，在美国加州念大学，我们家人分布在新、中、美三地，新加坡就我一人……”