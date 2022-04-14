曾有叛逆少年时 瑞恩华文考F9

去年底悄悄接演一部微电影，阿姐瑞恩接受《新明日报》访问，忆述少时叛逆，华文考F9 ！

难得受访的瑞恩告诉记者：“那是上天的黑色幽默：我的高中华文试卷考F9，为了进大学重考得C6，以为从此无需碰华文，最后竟演了20年华语电视剧！”

提到微电影缘起，瑞恩说，与人在国外的监制陈哲艺透过电话和简信沟通，决定接演。和许久未合作的陈邦鋆一起完成了这部《年书》，讲的是一对在母校久别重逢的男女追忆已逝青春。

“当哲艺说拍这部微电影是想鼓励年轻人学习华语，我觉得是我的荣幸，如果用我的‘破华语’可以演8频道的戏，学生们一定也可以！”

学生时代的瑞恩，是怎样的？“比较叛逆，父母离婚，我充满愤怒。不过读书成绩ok啦，除了中文之外。”对校园生活记得最清楚的，是在莱初的日子。

“我是从新加坡女子中学升上初院，我那班都不是来自莱佛士书院或莱佛士女校，成绩没他们那么好，被看作是边缘人。”

拍微电影 感觉像再当新人

演了20年的戏，瑞恩觉得拍《年书》让她感觉像是再当新人。“开拍前，导演顾加民发现我跟邦鋆放不下对镜头的惯性自觉，作为公众人物，这种‘意识’其实是防卫机制，我们总会觉得有人在看着自己。”

在聊戏的时候，瑞恩谈起过去两年的生活，包括她的猫去世、父亲心脏病发、出来经营自己的事业，曾情绪溃堤，哭了。

微电影演绎孕妇，瑞恩演过，不算太有难度，记者问，演戏到了后期应该越来越少人敢给她提意见吧？毕竟，她是瑞恩。

“是。对我来讲，不是好事。有些导演可能觉得讲了会得罪我。我是一个演员，这跟我是谁没有关系！对我来说最重要的是要进步……”演戏虽是瑞恩的最爱，但曾经有段时间她感觉演戏比较像chore（乏味的例行工作），更像是习惯。

去年离开经纪公司，瑞恩曾有不安。“面对未知数，我很怕。对于经营自己，我什么都不会。开始的时候非常抗拒、忐忑，不过越做越习惯。我就从错误中学习咯。”

开通IG把自己摊开在大众眼前，感觉也可怕。“有时候觉得很脆弱很赤裸裸，偶尔会被曲解。现在一对一面对追随者，没必要伪装，但我也会怕是不是分享得太诚实？大家读了是不是会反感……”

她自小觉得自己是局外人，"在演艺圈……也是outsider（局外人）。我从中小学都有这种感觉。多数的同学都是从比较有钱的背景来的，但我不是。”

一直是局外人，看事情反而清楚？“看的角度不一样。不是坏事。”她笑说。

瑞恩与陈邦鋆演出《年书》。（取自网络）

《第四个男人》由许美珍担任女主角。（取自网络）

五部电影企划 看戏学中文《第四个男人》许美珍与屠夫相亲

推广华文学习委员为培养新一代对华文的兴趣与认同感，主导投资企划《微电影系列》，去年从众多本地电影人的提案中选出五部。

除了陈哲艺监制、顾加民执导的《年书》，另外四部也预计在今年中旬推出。邱金海掌舵的昭玮电影制作以真人结合动画的《安妮与汪仔》，由歌手Shye诗蒽诠释学习中文的诙谐日常。

邓宝翠执导《棺材太多洞太少》向舞台剧大师郭宝昆致敬，探讨新加坡社会议题。

郑弥彬改编自小说的《第四个男人》由许美珍担任女主角，熟女相亲遇上屠宰场工作男人，满满荒诞黑色幽默。

黄洵的《长长久久》则以一首《但愿人长久》带出一对母女重新沟通的故事。