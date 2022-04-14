Ali Wong结束8年婚姻 曾吐露：婚前协议是我人生最正确的事

美国知名女星Ali Wong（黄艾莉）与结婚8年的丈夫Justin Hakuta宣布离婚，但据外媒报道，两人的关系依旧友好，将继续共同抚养孩子。

这个39岁的喜剧女演员是在朋友的婚礼上认识同年的Justin Hakuta，两人一见如故，交往4年后结婚，并育有2个女儿。毕业自哈佛商学院的Justin Hakuta是知名日裔美国发明家及电视名人Ken Hakuta的儿子，他继承父业，是一个成功的企业家。

常常语出惊人的Ali Wong曾在Netflix脱口秀节目“Ali Wong: Don Wong”中开玩笑说，她正经历“中年危机”，因为现在已经有名又有钱，她想背着丈夫偷吃：“只有已婚有孩子的人才能体会到对单身人士的妒忌。”而这并不是她第一次在节目中提及丈夫，她曾在2016年时开玩笑分享自己是如何“困住”丈夫的：“我了解他的第一件事是当时他正在哈佛商学院上学，然后我就想，天啊，我一定要把握住他！我坚持到第五次约会才吻他，我是故意这么做的，因为我知道他很抢手，对待他要用特别的策略。”

Ali Wong在2019年出版的书中写到，她曾与丈夫签署婚前协议，因此变得更有动力去自己赚钱，不能依赖丈夫。她回忆自己的父亲总是提到“恐惧是一种天赋”，那份婚前协议的确让她恐惧了，但到头来，她发现那是她人生和职业生涯中最正确的事情之一。