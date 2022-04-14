娱乐吃瓜：姐弟恋解密！ 一碗香菜打动Selina 贾静雯被“摸头”而动心

Selina甜蜜认爱小7岁的圈外男友，让“姐弟恋”话题再次热了起来。娱乐圈有不少姐弟恋，当中一些刚开始都不被看好，却也开花结果恩爱至今，到底弟弟们使出什么绝招绑住女神们的心，他们又是靠什么维系感情？

Selina被一碗香菜打动

Selina（40岁）今年3月在社媒甜蜜公开恋情，让大家惊喜不已。据知她的恋爱对像是小7岁的徐姓生意人，对方无微不至的呵护打动了芳心。

Selina受访时透露在拍鬼片《头七》期间，不论多晚，距离多远，男友都会去探班，让她颇为感动。对方更因为她拍摄鬼片，特地跑去城隍庙为她求平安符，贴心之举让Selina记在心中。

不过让Selina真正心动的，其实是一碗香菜。有一次她邀请男方到家里共进晚餐，她喜欢吃香菜，但当时因天气的缘故很难买到，就在她打算放弃时，男友捧着一碗香菜给她。原来男友为了这碗香菜跑遍各大超市，后来求着面摊老板娘才买到。Selina坦言跟姐妹们说起这件事时会哭，“这叫做香菜的重量，香菜很轻，可是（他）在我的心里很有重量”。

男友除了宠爱Selina，还很会讲情话。有一次Selina身体不舒服，男友跟她说“你今天就当蝌蚪”，Selina问为什么，男友说因为蝌蚪没有手，什么都不用做！这么浪漫的话，任哪个女生听了也会融化。

Selina也在访问中提过，当初向男友介绍自己脚上的疤痕，以及“火吻”后的植皮过程，没想到男友听完后，暖心地说：“我觉得你很像美人鱼长出双脚。”让Selina听了忍不住泪崩。

Selina被男友照顾得无微不至。（互联网）

修杰楷“摸头”绝招让贾静雯心动

贾静雯（47岁）历经和前夫孙志浩的离婚风波后一度淡出演艺圈，直到遇见了修杰楷。

修杰楷是贾静雯弟弟卫斯理的朋友，因时常到家里玩而与贾静雯逐渐熟识。一次小酌之后，贾静雯被要离开的修杰楷摸头，让她对这个小她9岁的“弟弟”瞬间有了心动的感觉。

贾静雯当时因为有个女儿梧桐妹，让她对新感情有些胆怯，修杰楷像是看出她的心思，为了让她放心，交往期间每天到她家做早餐和吃饭，也会帮忙接送梧桐妹，让贾静雯感动不已。某次修杰楷有感而发，对贾静雯说：“你答应我，如果有一天我先走了，你一定要再找一个人来爱你。”就是这句话，让贾静雯认为可以将自己的终生托付给他。

他们曾被网民誉为“模范姐弟恋”，修杰楷不单非常宠爱贾静雯，还把她的女儿梧桐妹当作自己的亲生女儿，照顾得无微不至，贾静雯也为他生下两个女儿咘咘与 Bo 妞。

修杰楷对继女梧桐妹（中）视如己出。（互联网）

罗子溢走嘘寒问暖路线

37岁的罗子溢（前名罗仲谦）比杨茜尧（前名杨怡）小5岁，两人2011年合作《On Call 36小时》时相识，秘密交往一年后才公开恋情，并2016年在英国举办婚礼。两人婚后育有一对子女，一家四口幸福美满。

虽然是相差5岁的姐弟恋，但打从交往开始，罗子溢就把杨茜尧当公主般宠爱。追求阶段，罗子溢就靠着贴心的夜宵攻势打动杨茜尧。在拍摄《On Call 36小时》时，很多时候罗子溢虽已结束拍摄，但只要杨茜尧还有戏，他就会出现在片场，对女方嘘寒问暖，比助理还要呵护杨茜尧，久而久之杨茜就被打动，对他留下不错的印象。

从交往到结婚，两人的感情并没有因为时间久了而转淡，罗子溢曾在节目中分享过他的婚姻之道，就是“不管发生么事，道歉就对了！”如此宠妻，杨茜尧真是幸福！

罗子溢和杨茜尧一家四口幸福美满。（互联网）

赵又廷把高圆圆当女孩宠

赵又廷（37岁）和高圆圆相差5岁，两人2011年因合作电影《搜索》而结缘，当年赵又廷在出席电影宣传时大方认爱：“我很珍惜她，尽量保护她，不让她受到伤害。”

据悉，拍摄《搜索》时赵又廷就对高圆圆一见钟情，一次收工后高圆圆独自清理碎玻璃的画面更让赵又廷对她留下深刻的印象。当时高圆圆刚刚结束一段恋情心情很不好，赵又廷借着培养默契的名义约她喝咖啡和打保龄球，但都被拒绝。

电影拍摄完毕后两个人分道扬镳，不过赵又廷并没有因此停止追求，分隔两地的赵又廷更特地从台湾飞到北京找高圆圆向她告白，渐渐地高圆圆终于被他的坚持打动。高圆圆一直都对两人的年龄差距有些顾忌，但赵又廷从来不觉得那是问题，最后更以实际行动打消了高圆圆的顾虑。

两人在2014年结婚，小俩口育有一个女儿，感情至今依旧甜蜜。结婚后两人虽然很少在荧光幕前秀恩爱，但赵又廷被朋友爆料是个宠妻狂魔，把高圆圆当小女孩来宠。

赵又廷把心中的女神高圆圆娶回家。（互联网）

秦昊让伊能静“越活越回去”

54岁的伊能静与小10岁的秦昊结婚近7年，仍维持热恋般甜蜜恩爱。伊能静曾在真人秀《妈妈是超人2》透露两人只相恋3天便已谈婚论嫁。

当时伊能静对秦昊坦言：“我比你大10岁，还带着一个10多岁的孩子，我俩在一起是会备受争议的。”但秦昊却表明，按别人的标准去活并不是自己人生，更说早已对她一见钟情，坚定的态度让伊能静非常感动，并愿意把自己的下半生交托给他，后来还为秦昊在47岁时诞下女儿“小米粒”。

对伊能静来说，夫妇之间除了需要互相尊重，三观一致之外，生活上的“小撒娇”也是维系感情的不二法门。伊能静生病时会变得娇气与粘人，犹如一个爱撒娇的小孩，秦昊则像宠爱小孩般照顾老婆。伊能静曾在微博上分享过：“认识你（秦昊），我越活越回去。日子跑着跑着，跑成了童年。”难怪伊能静嫁给秦昊后，样貌彷彿冻龄一样，幸福全写在脸上。