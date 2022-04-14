汤唯裴斗娜康城争影后

中国女星汤唯主演的韩片《分手的决心》（Decision To Leave）入围第75届康城影展金棕榈大奖，与她角逐影后的有韩国知名女星裴斗娜等人。

康城影展主办单位今天（4月14日）傍晚透过官网宣布主竞赛单元等的电影，日本导演是枝裕和的新作《掮客》（Broker）与韩国名导朴赞郁所导的《分手的决心》（Decision To Leave）均角逐金棕榈大奖。换言之，汤唯、裴斗娜与宋康昊等人都有机会角逐演技奖。

《掮客》讲述一群没有能力抚养孩子的人，为了能将孩子匿名遗弃准备了“弃婴保护仓”的故事。这也是枝裕和继《小偷家族》2018年夺得金棕榈大奖后，再次角逐这个国际影坛的大奖。他这次找来了超越黃金卡司的钻石级演员阵容，包括《寄生上流》的韩国影帝宋康昊，以及知名韩星姜栋元和裴斗娜等人。

《分手的决心》讲述了一名刑警在山上调查死亡事件的过程中，与死者的妻子见面后发生的一系列故事。华人知名女星汤唯片中演出女主角妻子，影片其他演员包括朴海日等。《分》也是朴赞郁继2016年的电影《女仆》（Handmaiden）后，再度竞赛金棕榈大奖。朴赞郁的旧作《情兽》（Old Boy）曾夺康城评审团大奖，始终无缘抱走金棕榈大奖，就看他这次能否突围。

其他金棕榈大奖的竞赛作品包括加拿大鬼才导演David Cronenberg（大卫克龙堡）的《犯罪档案》（Crime Of The Future）等。

金棕榈大奖的竞赛靠韩片与日片争光，中国与台湾电影与本届大奖无缘。康城“一种注视”也有亚裔作品入围，他是导演周戴维（Davy Chou），作品是“Retour A Seoul”。

康城影展下个月17日至28月举行。