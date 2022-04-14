水原希子揭露日本娱乐圈潜规则 提醒女演员勿上当

日本鬼才导演园子温（Sion Sono）上周被2个女子指控性侵，指导演要求她们出卖色相换取演出电影的机会，轰动亚洲影坛。日本影坛在那之后掀起#MeToo运动，其中日本女星水原希子（Kiko Mizuhara）再度发声，揭露日本演艺圈一直都存在黑暗面。

水原希子4年前就曾自爆自己拍摄半裸广告时，该公司的多个男高层到场围观，让她非常不舒服。而她最近接受日媒访问时透露，无数男导演曾对她说过类似性骚扰的话语，“对方可能是无意识说出这些话，却在我心中留下难以磨灭的伤害。”她还曾听别的女演员抱怨过，在拍摄亲密戏时，资深的男演员拒绝在重要部位贴胶带，拍摄过程中他的下半身呈现出生理反应，让女演员感到非常委屈。

水原希子4年前就曾自爆拍摄半裸广告时，该公司的多个男高层到场围观，让她非常不舒服。（图/IG）

水原希子指出，日本演艺圈因此形成一股风气，将“大方脱光”视为女演员敬业的表现。但实际上，她经历过那种痛苦才了解，硬是在那样的状态下所拍摄的作品，也会在心里留下阴影。她希望能效仿好莱坞，在剧组里有个“亲密行为协调员”（Intimacy Coordinator）来确保演员与制作组的权益相互不会受到侵犯。她曾向剧组提出这个想法，却被回拒。她借此呼吁那些想成为演员的女性，要小心不要受骗，日本还是有很多人是抱持着真挚的想法在创作的。