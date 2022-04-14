麦皓为女儿：爸爸已入土为安

麦皓为今天（4月14日）凌晨在新加坡病逝，享年76岁。麦皓为的两个女儿麦曦文和麦洵睿今天傍晚在社交媒体联合发文。她们写道：“我们最敬爱的爸爸麦皓为于2022年4月14日凌晨于新加坡家中在家人的陪伴下安详离世。热爱自由的他曾交代一切从简，恕未有安排任何追思仪式。爸爸也已经于今天下午轻装上路，入土为安。”

女儿说，父亲天性开朗，酷爱表演，作为专业演员，最希望为观众带来欢笑和娱乐，“希望大家不要难过，只要记得爸爸曾通过不同的身份角色，于您的记忆中留下的痕迹，相信那是爸爸最大的安慰。”

女儿感谢众人对父亲的厚爱，并说父亲一向处事低调，为了保护家人，鲜少对外提及家人，“因此希望大家能体谅并继续给予空间，大家的好意我们都感受到了，一切尽在不言中，万分感激！”

麦皓为的多年老友米雪于社交媒体上载一张麦皓为古装剧造型的照片，配文：“怀念您，老Hero。”麦皓为于环境喜剧《敢敢做个开心人》的角色昵称是“老Hero”。

米雪也留言说：“老Hero，您安宁，和祥，轻轻的走了！留给我们数不尽的回忆和无限的怀念，虽是不在，但您的笑声感觉常在！您的辞世，深觉顿然，云游仙界，喜得蟠桃，与天齐寿！愿您在天之灵，保佑后代子孙，孝顺和睦，众亲益友，事事平安。愿您的尊灵，时常显现，常相左右，忧心放下，让您的遗爱，永留人间，现已功德圆满，诚盼早登极乐国土，来世有缘，再结友谊！安息。”