《金宵2》黄婉华涂黑演菲佣挨轰 无线道歉下架修正内容

（综合讯）由陈山聪和李施嬅主演的无线（TVB）剧集《金宵大厦2》目前正在热播中，32岁舞台剧演员黄婉华在单元《姐姐》扮演菲律宾籍女佣“Louisa”，为了演好角色，她下足工夫，花了三四个月学习菲律宾话，并说得一口菲腔英语，还特意将身体涂黑。不料此举却引起极大争议，被质疑侮辱歧视，连法新社也报道此事。

首先，法新社港台澳主管Jerome Taylor在推特分享一段视频，并发文提到香港媒体对黄婉华这位演员赞不绝口，但到今时今日为何还有这种扮外籍人士的演出？法新社之后跟进报道，家政工人兼国际移民联盟主席Eni Lestari受访时说，黄婉华此举对常常面对歧视的女佣很不尊重。另一名菲律宾籍华裔女演员Sabrina Man也直言：“把身体涂黑不合适，女佣为香港做了这么多，我认为这样做是对他们和对菲律宾人的不尊重。”法新社也公布一项数据指香港约有34万名外籍女佣，其中大部分来自菲律宾和印度尼西亚。

电视剧被外媒关注、批评，无线随后发表声明致歉：“4月12日播出的《金宵大厦2》第7集，故事讲述女佣与雇主之间的情节，是一个以创意为基础的剧集。戏中由女演员黄婉华饰演女佣Louisa，她以专业和精湛的演技，成功刻画出这个角色。无线电视一直致力为观众提供优质的娱乐体验，本台强调绝无意在任何节目中表达不尊重或歧视任何国籍，并向任何可能受此事影响之人士表达歉意。”

根港媒报道，TVB已从串流平台myTV Super下架《金宵2》第7集的视频，据了解在修正内容后会重新上架。