热播站

图片取自互联网

再次我的人生 Again My Life

可在viu.com或viu应用收看

One(星和Ch823,新电信Ch513)

4月30日起每逢星期六、星期日,晚上9.45

挑戏一直很有眼光的李准基,新剧《再次我的人生》上周首播,头两集已让我看上瘾,收视率也不错,相信他这一次也不会让我失望。

剧情描述熙宇(李准基饰)是一名勇于揭开黑暗和对抗不义的检察官,他在调查议员赵泰燮(李璟荣饰)的不法行为时不幸遇害,死后遇到一个神秘红衣女子,对方让他回顾他的一生,原来他念书时被同学霸凌,父母在他高中时遭遇交通肇事逃逸事故身亡。父母过世后,熙宇努力练习格斗,除了要让自己变得强大,也为了生存。他当格斗选手赚钱,并考了三次终于考上法学院,成功当上检察官。

红衣女子跟熙宇说:“要一步一步慢慢计划,然后完美地将他(赵泰燮)拿下,如果轻举妄动,你将再次白白送死。你能答应我,把他打入人间地狱吗?”熙宇说:“我答应你。”红衣女子也提醒熙宇:“当你再次靠近赵泰燮,说不定还会再看到我。拜托你了,一定要拿下他。”看来红衣女子的死也跟赵泰燮有关。

就这样,红衣女子让熙宇重生,回到他20岁那一年。当时的熙宇,父母还健在,他则是一个不懂事的孩子,常埋怨父母只顾着工作而忽略他。重生的熙宇为了弥补自己的不孝,态度有了180度的改变,他拥抱父母,用功念书,主动跟父母说要考大学,并积极为入学考试做准备。父母被他的转变吓着,问他是不是病了?

熙宇孝顺父母的同时,还有两件重要的事要完成,一是阻止肇事逃逸事故发生,二是为对付赵泰燮好好做准备,“我要开创不同的人生,我要变得更强。”熙宇如此鞭策自己。

熙宇最终阻止了交通事故,但许多事情连环发生变化。他的父母没死,倒是肇事司机死了,而且被发现是酒驾。原来肇事司机是赵泰燮的儿子,熙宇这才明白,难怪当年事故会被掩盖。

熙宇救了父母,赵泰燮则失去了儿子,两人的命运接下来还会有什么改变?又会如何交叉?

一直很喜欢看李准基演戏,他的一对凤眼很有戏,动作戏也非常好看,挥拳踢腿都利落有型,他努力维持身形,打戏拍得又帅又专业。后天(17日)步入40岁的李准基保养得宜,脸蛋水嫩肌肤不逊于女星,剧中重生后饰演20几岁的大学生,竟然毫无违和感,令人惊叹。演技精湛的李准基,对上老戏骨李璟荣,两人第一集在审讯室的对峙戏,一来一往十分精彩,也教人更期待接下来的互动。

这部剧的女主角是之前在《黑色太阳》与南宫珉合作的金智恩,首次担正女一,令人期待。她饰演热心善良,充满正义感的财阀二代熙雅,与熙宇念同一所大学,是电脑工程系学生。熙宇觉得熙雅有股熟悉感,却想不起她是谁。熙雅对熙宇有好感,在复仇计划中帮了他一把。

8频道 晚上9.00

主演:黄思恬、金梦阳子、吴利璇、陈邦鋆、张耀栋、黄炯耀、徐鸣杰。黄丽娇从中国来新加坡工作,被老板解雇后不知何去何从;来自马来西亚的黄丽娇在酒店工作,以为自己会升职,结果希望落空;担任律师的本地女生Megan黄丽娇与男友的母亲闹得不愉快。三个不同背景的丽娇因车祸被牵扯在一起……

U频道 晚上7.00

薛仁雅、金宰英、赵伦熙、吴闵硕、尹博主演的家庭韩剧。金清儿是家里的二女儿,父母经营炸鸡店,姐姐金雪儿是新闻主播。清儿这一天逃课,搭上火车准备到九屯站赴约。

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

改编自职业拳击手土山直纯的真人真事,描述装着义肢的日本男子前往菲律宾受训,实现成为职业拳击手的梦想。菲律宾桑托斯将军市(General Santos City)以培育拳手而闻名,本片深入探索体障人士面临的歧视问题,尤其是在体育竞赛项目。

Sister Boniface Mysteries

BBC First(星和Ch502,新电信Ch308)随选,BBC Player

谋杀悬疑影集,主角是骑着电单车办案的天主教修女波尼法。1960年代,警方的采证技术仍不成熟,当市集假人堆中发现一具尸体,悲剧降临在来访的电视台工作人员身上,在艾迪最爱的土地上有可怕的发现。潇洒的督察山姆与沉默寡言的警佐菲力克斯,加上波尼法修女,三人努力搜寻破案证据。

Netflix 15日上线

恐怖惊悚电影。由Iola Evans、Asa Butterfield及Eddie Marsa等主演。讲述为了赢取无人认领的奖金,一对好友重新启动一款20世纪80年代的神秘电子游戏,从此踏入一个极其恐怖的超现实世界。

The Customer Is Always Right