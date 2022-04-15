入围《红星大奖》女配角 罗美仪：最大劲敌《过江新娘》

再演音乐剧，一人分饰三角，下周《红星大奖2022》入围最佳女配角，罗美仪说：“最大劲敌是《过江新娘》。”

新传媒艺人罗美仪最近十分忙碌，一边得为下星期天（4月24日）登场的《红星大奖2022》做准备，另一边则是为5月公演的音乐剧《月背》进行彩排。

《月背》是本地年度文化盛会《华彩》的重头项目，是部融合了另类音乐和新谣音乐的音乐剧，故事阐述两个年轻人的爱情故事，观众将在音乐剧中重温陈佳明、黎沸挥、巫启贤、木子、叶良俊、李伟菘、李偲菘等80、90年代创作的新谣歌曲，演出的演员有潘嗣敬、罗美仪、温伟文、罗宝玲及游惟杰等。

罗美仪日前接受《新明日报》访问时表示，她将在剧中分饰三个角色，由于音乐剧将呈献平行时空，所以她饰演的三个角色都将处在不同的时代，也因为如此，对罗美仪来说，将是一项很大的挑战。

“我必须细心揣摩三个角色的不同性格，再加上她们都处在不同的时间点，所以不能有混淆，这些日子我就忙着彩排，希望能把角色演好。”

这是罗美仪第三次演舞台剧，她说和拍电视剧最大的不同是，舞台剧是一气呵成，不能有NG，而且很多细节都必须放大，像动作、声量等，而她感觉自己最吃亏的地方就是自己的声量比较单薄，不够洪亮，“我每天都在练气，增加自己的肺活量”。

最佳女配角胜算高？

《红星大奖2022》下星期天登场，罗美仪虽然无缘10大最受欢迎女艺人，但凭《关键证人》入围最佳女配角，也总算是对她在演绎上的一种肯定。

记者问她对自己获奖的胜算有多少？

她停了一停笑着说：“50-50吧！”

“我的期许是在戏剧类的奖项得到认可，能交出漂亮的成绩单，但今年最大的劲敌是《过江新娘》，许美珍和林梅娇凭这部剧入围，她们都是经验老道的老戏骨。”

新马关卡开通，虽然家人都在新加坡，但罗美仪说，她希望在短期内能回柔佛探望好久不见的外公外婆。