香港戏院21日重开 《梅艳芳》再上映 首两天收入捐慈善

香港第五波疫情逐渐回稳，港政府昨（4月14日）宣布分阶段放宽社交距离措施，首阶段下周四（4月21日）起，体育场所、健身中心、主题公园、戏院等获准重开，食肆晚市堂食可恢复至晚上10时。

根据香港媒体报道，戏院关闭逾3个月，下周四重开，各大院线安排多部中西电影上映，包括安乐影片宣布电影《梅艳芳》再度上映、《蓝宇》20周年纪念4K修复版、西片《怪兽与邓不利多的秘密》、《月球陨落》及动画《星梦动物园2》等。其中电影《梅艳芳》首两天（21日及22日）的票房发行收益全数捐心晴行动慈善基金，饰演梅艳芳的王丹妮说：“为了传承梅姐善心，我们决定戏院重开的首两天，将《梅艳芳》的票房发行收益全数捐给‘心晴行动’作慈善用途，希望为大家在疫情下打打气，一起走出逆境！”

此外，与《梅艳芳》同日上映的还包括郭子健执导、雷佳音与李现、葛优等主演的英皇电影《古董局中局》；张智霖、古天乐与陈静等主演的《G风暴》亦会上映，而谭耀文、吴卓羲及张继聪主演的《逃狱兄弟2》则安排于月底上映，一众主角都表示会买票入戏院捧场，吴卓羲更豪气包场邀请亲友一同进入戏院观看《逃狱2》。

黄百鸣：部分措施 令人无所适从

由于放宽措施规定，戏院入座率最多只限五成，加上要所有观众打齐三针才能在个别影院进食，不少业者指措施混乱，令人无所适从。

东方影业老板黄百鸣昨日接受港媒访问指出，看戏文化对小孩子来说，都会想吃些爆米花喝饮料，更何况一部电影约3个小时，而今以要注射多少针疫苗来规定是否能饮食，非常混乱。

香港戏院商会理事长袁彦文，直言对入座率只得五成感失望。

食肆准堂食 黄宗泽：等了好久

除了戏院之外，放宽防疫措施下食肆也可恢复晚市堂食至晚上10时，不少业者已经开始摩拳擦掌做足准备，像黄宗泽经营的蚝吧上个月一度停业一星期，昨日被问有何部署，他说先进口优良的材料、顶级的蚝，希望多点人出来消费。

餐馆短短两个月就惨亏10万港币（约1万7313新元）的谭俊彦更为此准备新菜单，以迎接客人，不过，他也希望做好防疫措施，千万不要有半点松懈。