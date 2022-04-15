直播呛陈时中反被炮轰 徐小可暴哭道歉

（台北讯）艺人徐小可13日晚上在“漂亮就是我”粉丝页扮丑直播，谈及政府防疫政策，还搬出一面时钟呛声“我就是要骂他”。身为三个孩子的妈妈，徐小可不满新实施的停课标准，担心小孩没打疫苗得冒风险上学，直言“共存就要想出共存的方式，没有打疫苗是要杀毁共存”，激动发言引来正反两派意见。

对于遭到网军与部分医生的质疑，她今天（15日）和老公阿Ben出面解释：“我们其实一直都是遵循政府防疫政策在生活，‘漂亮’这个角色当天就是讨论政府要与病毒共存的方式，是否仍能有好的配套措施，而不是让没打疫苗的小朋友们与家长生活在疑惑之中，但是我们看到来留言的只是谩骂，并非真的讨论事情，所以之后就不会再去回应了。”

徐小可和阿Ben15日下午在面簿直播15分钟，她激动落泪向陈时中道歉，阿Ben也说：“陈时中部长你辛苦了，希望之后的配套措施能更完善，该进来的疫苗还是要进来，台湾加油，防疫加油。”

徐小可语带哽咽说，“第一，我要跟陈时中部长道歉，用了不对的方式对他造成的伤害，对不起”。她解释“漂亮”的人设是为很多人发声，但影片被断章取义聚焦在孩子打疫苗上，她强调：“我爱台湾，三个孩子都在台湾生的”，表示不想因为一场直播伤害团结一心的台湾，接着连说对不起，“身为一个公众人物，我都在学。”