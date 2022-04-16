具俊晔台湾夜店首秀 小S微醺上台拥抱姐夫

（台北讯）韩团酷龙（Clon）成员具俊晔（Koo Jun-yup）4月为爱飞来台湾，与妻子大S相隔20年再见，除了共度两人时间，他16日也在台献出首场处女DJ秀，于凌晨1点准时上台。小S与老公许雅钧到场支持，夜店里虽筑起人墙不让拍摄，但小S按捺不住兴奋感，期间冲上台与具俊晔同欢，说话语气更带点微醺。

具俊晔在夜店Ai献出宝岛首秀，他将口罩拔掉，第一首歌就带来酷龙经典名曲《绕绕绕》（Bing Bing Bing），小S夫妻则是站在他背后给予支持，随着音乐跳动、尖叫。长达65分钟的表演，除了有酷龙的夯曲，还有韩国当红女团Blackpink、aespa以及欧美的夜店嗨歌。只见他不时拿起麦克风大喊“321 Let’s go”，台下更有粉丝拿大S的书摇摆，气氛炒到最高点。

演出有精彩的灯光秀，具俊晔更难得开金口唱歌，直到接近尾声，依旧活动力十足，惹得全场尖叫连连。小S中间一度上台抢下麦克风，具俊晔以“我的妹妹”介绍小S，她则演唱新歌《九九乘法表》一段的饶舌。

接近午夜2点，具俊晔献上最后一首歌演出，小S力挺姐夫到底二度上台。具俊晔主动牵起小S的手，两人给予彼此一个大拥抱。他还喊出华语：“Thank you我爱你们。”

具俊晔这次抵台，主要是在台与大S办登记结婚，以及居留证，但因资料不足，目前仍在处理中。另外，他将在5月中旬飞往纽约演出，小俩口才短短见面2个月又将面临远距离。