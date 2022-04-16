张韶涵首次公开与母交恶细节：既惊且恨

（杭州讯）张韶涵与父母为钱反目、遭控弃养等家丑风波，多次跃上新闻版面，她昨晚（15日）在节目中首次谈及当年和妈妈交恶的细节，当时她赚的钱都交给妈妈掌管，仅索取每月的生活费，却在开口跟妈妈要医疗费时，傻眼得到一句“我们没钱”。她后来还惊见家门被贴上封条，才知道所有财产都被转到妈妈名下，坦言那时候心里很恨。

张韶涵昨在浙江卫视《王牌对王牌》节目，对华晨宇、吉克隽逸等好友诉说曾遭遇亲情背叛。她说，她当时心脏出问题，跟妈妈要不到医疗费，回到台北看到家外头贴了封条，“你能想象我是多么震惊吗？”后来发现家产全归母亲名下，她形容自己那一瞬间脑中一片空白，无法相信会遇到这种事，一个人面对了亲情的背叛，一切只能从零开始。

还原当年的始末，2008年2月底张韶涵趁农历新年赴温哥华度假，后因心脏不适，继续留在温哥华检查。张母当时未同行照料，后来爆出张韶涵把妈妈赶出门，她澄清没赶妈妈出去，自己返台时也吓一跳，妈妈未事先告知就搬走了。她哭说跟妈妈“缘分已到，无法强求”，同时默认母女关系生变和钱有关。

2009年已离婚的张父张母联手指控张韶涵弃养，她因此开记者会自揭母女金钱纠纷：“过去几年的钱确实全被妈妈无预警拿走了，只丢给我10几本以她名字为户头的存折，但钱仍是她的。”她推估至少被拿走超过500万新元现金。不过张母否认相关指控。

张韶涵与妈妈撕破脸后，妹妹从加拿大到台湾当她的助理，以行动支持姐姐。张韶涵昨也在节目中坦承“我其实是很恨的”，问老天为什么要对她做这种考验。所幸经过干姐的开导，她不再流泪，也依然相信人性的美好。她哽咽说最想谢谢妹妹和干姐，“因为有她们两位，我才可以继续把爱传承下去，如果没有她们，我今天已经睡在路边了。”

她也说要谢谢自己，“我很庆幸到今天这一刻，我还是开心地过生活，从来没有抑郁过。”在场的华晨宇、关晓彤听了都为之动容。