刘德华帮干爹处理后事 引干爹家族内讧爆家丑

（香港讯）香港歌手及舞台剧演员刘雅丽的父亲刘山本在3月17日离世，4月2日设灵。灵堂上，刘雅丽和妈妈包晓华接受媒体采访，刘雅丽突然公开感谢刘德华，并爆料指他还是电视台艺人时就认了刘山本当“干爹”，多年来一直默默帮助刘山本一家。

刘雅丽形容，他们家每次遇到困难，只要找刘德华帮忙，他绝对不会拒绝，对方有情有义令刘雅丽非常感恩。这一次，刘山本在离世前感染过冠病，虽然已经康复，但按照当地规定，病逝后要按照因冠病死亡来处理，由于事发突然，刘家手足无措，差点连棺木都找不到，这个时候幸得刘德华雪中送炭。

不料，刘雅丽在灵堂感谢刘德华的报道公开后，竟传惹来刘山本其他家人的不满。

刘山本大房太太的女婿方锦培主动联络媒体，并公开短信内容，主动揭开家丑。他指岳父这两年的医药费及殓葬费皆由他独力负担，他质疑刘雅丽母女收了刘德华等人的“慰问金”之后独吞。他更指控刘雅丽母女连去医院见刘山本最后一面、领遗体、捧遗照、跟灵车都不愿意。

方锦培公开短信。（互联网）

方锦培也谴责刘雅丽母女对着媒体作秀，却连一丁点钱都不愿意出，令他十分气愤，并说刘山本的四太太Eva也支持他公开事件。他称，从刘山本患病到离世，刘雅丽母女只出过3500新元医药费，至于殓葬费，刘雅丽母亲承诺交出亲友给的帛金，但最后只给了6000新元。方锦培说，他为此发短信质问刘雅丽母亲，对方回应，她收到的钱并非全部是帛金，还有亲友给她的生活费，她解释完就拉黑了方锦培，不再沟通。

方锦培指刘山本有四名遗孀，大房太太在澳门举办过婚礼但没有注册，刘雅丽母女属第三房，两人于8年前在拉斯维加斯注册结婚，至于四太太Eva在刘山本患病期间寄住在大房家中，方便照顾丈夫。至于二太太则已失联，所以灵堂上只有三名遗孀的花圈。

方锦培忆述刘山本去世前，医生让亲人去见他最后一面，刘雅丽母女以路途遥远为由没有出席，又指刘雅丽妈妈不愿意到公众殓房领遗体，出殡时不捧遗照、跟灵车，甚至连老公的骨灰都拒绝认领。

刘山本的灵堂上，可见刘雅丽和另外两个遗孀的花圈。（互联网）

据报道，四太太质问刘雅丽母亲为何如此绝情，她回应说：“你要知道雅丽不是本叔亲生女儿。”方锦培称，刘雅丽今年52岁，刘母在41年前与刘山本相识，他相信刘雅丽是刘母与其他男子所生。

媒体就此事联络刘雅丽，她回应说：“疫情下，华仔（刘德华）帮忙处理父亲后事，还借钱帮助妈妈，但我们之间有协议，卖楼解决经济困难之后就要还这笔钱。”虽然刘雅丽没有透露刘德华借多少钱，但需要卖楼才能还清的数目，应该不是小数目。

对于方锦培的指责，刘雅丽称这些都是家事，不想逐一回应，“媒体报道指刘德华一手包办葬礼费用，他们就是以为华仔给了我们很多钱，但事情真相如何，他们根本不清楚，以为我们私吞了华仔的钱。其实华仔是做了一点帛金，其余的钱是他借给我妈妈渡过难关，我们有协议，卖了楼之后就会还钱。”

刘雅丽透露妈妈非常伤心以及生气，所以才拉黑了方锦培，并指对方令刘山本不能安息，最后她强调自己不回应细节，是为了保护恩人刘德华。