在乌克兰做的事是为了什么？沈倾掞：帮他人说真相

踏入演艺圈之前，本地前艺人沈倾掞做过义工当过记者。

目前回到乌克兰，并加入志愿团队的沈倾掞昨午（4月15日）又拍视频上传到社交媒体，有别于过往的视频，这个将近1分半钟的视频，沈倾掞面对着镜头回答连日来民众对他的提问。

根据视频，沈倾掞说，最近常被问到的一个问题是，他在乌克兰做的那些事，是为了什么？一般相信沈倾掞口中的“那些事”，应该是指自俄乌战事爆发以来，他不断上传视频，除了向亲友报平安之外，也一一将当地的实况透过画面告诉公众，让大家能第一时间了解乌克兰的情况，同时，他近日更透露当上了志工，为受战争影响的乌克兰人提供救济物品。

沈倾掞说，他早在加入娱乐圈之前，也就是从90年代开始就在本地当义工，从派送玩具、家具和家庭电器用品等给贫困家庭之外，也到过泰国协助克伦难民（Karen Refugees）重建他们的校园，也曾去斯里兰卡协助遭遇海啸的生还者。

“做义工对我来说不是一件新鲜事。”

至于，为什么上传自己所见所闻的视频？

沈倾掞表示，还没当演员前，他也是一名新闻从业员。言下之意，就是发挥新闻从业员的专业精神，帮他人说真相。

沈倾掞也在视频中秀出记者证，不过却将记者证上的媒体机构“马赛克”，也没透露曾在那个新闻媒体当做记者。

曾饰演记者采访社会新闻

沈倾掞剧集中演记者，曾在《联合晚报》实习5天。

沈倾掞2001年在报业传讯的首部长寿剧《独家头条》饰演记者，为配合演出，他和陈传之曾受邀到《联合晚报》当了五天的“实习生”，亲身体验记者生涯中的喜怒哀乐，以便在新戏中能够更加投入角色。

戏里，沈倾掞是一名意外与罪案新闻组的采访记者，而当时他在《晚报》实习第一天就到殓尸房“报到”，采访的第一则新闻是：一名中年男子在动手术后因为药物敏感，引发后遗症，最终导致死亡的案件。

沈倾掞当时受访时说：“记者的工作就是采访，然后把事情详尽地报道出来。”