收视福将vs热剧女王 赵丽颖有望对打杨幂

（综合讯）4月下半旬中国剧来势汹汹，赵丽颖和杨幂有望对打！

4月上旬的中国影视市场不温不火，没有出现让人眼前一亮的爆剧，不过到了4月下旬，不少新剧扎堆播出，呈现一种百花齐放的现象。在这么多的剧目之中，最让人瞩目的是“收视福将”赵丽颖有望对上杨幂。

根据中国媒体报道，赵丽颖的新剧《幸福到万家》暂定4月29日播出。此剧不但备受瞩目，也被视为赵丽颖转型的一大契机，如果这部剧能有不俗表现，那么赵丽颖可能就可以真正的从85后四小花旦中脱颖而出了。

“85后四小花旦”指的是唐嫣、赵丽颖、刘诗诗和杨幂，而四小花旦中，刘诗诗已经两年没拍戏，唐嫣也在产后减少拍戏，拍的《燕云台》收视热度都很低，杨幂虽说一直都有热度、一直都在拍戏，但她的存货是都市言情剧，另外又被传要接古装剧，离转型正剧演员之路还很远，于是，媒体及粉丝都将注意力集中在赵丽颖身上。

《幸福到万家》剧班底的确不俗，由《甄嬛传》的导演郑晓龙所执导，剧集的原著是《秋菊打官司》，而当年秋菊的饰演者可是电影巨星巩俐，有珠玉在前，赵丽颖是否能脱颖而出？从剧集预告，赵丽颖第一眼露面在律所里面，还是圆脸、清纯的农村女孩形象比较适合她，演绎起来也驾轻就熟。

另一部剧《野蛮生长》登热搜

赵丽颖的另一部新剧《野蛮生长》也会在稍后开播，近日更登上热搜。

中国媒体也报道，赵丽颖的《野蛮生长》也将播映，近日凭两剧再攻剧界的她，更成了中国杂志封面人物，其工作室上载以“繁花绰影”为主题的专辑，赵丽颖犹如春日仙子般置身瑰丽花影中，迅即登上热搜榜，单是这热搜题目的阅读及讨论量，不足8小时已冲破1.2亿！

杨幂和许凯合演《爱的二八定律》。（网络）

杨幂 许凯姐弟恋吃糊？

杨幂姗姗来迟，和许凯姐弟恋，是否能超越赵丽颖？

杨幂和许凯的新剧《爱的二八定律》是都市情感剧，剧中杨幂饰演“被已婚”的女律师秦施，许凯饰演“被结婚”的阳华，阴差阳错之下领证结婚，又经历了重重困难，渐生情愫，意外获得真爱。

从故事梗概来看，这是一部爱情剧，也是一部搞笑与严肃并重的电视剧，杨幂和许凯的组合，让这部剧更加有亮点。再加上，杨幂出道以来，就一直是热剧女王，她出演的电视剧，无论什么类型，不管好不好看，都能引爆观众的热情，成为年度爆款。

可是，杨幂这次又能否以“姐弟恋”出位呢？