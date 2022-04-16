韩星遭哥骗光财产 瞒他买死亡险保自己一家

（首尔讯）韩国男艺人朴修弘（Park Soo-hong）曾出演真人秀《我家的熊孩子》，他日前控诉遭亲哥骗光1300万新元财产，但哥哥始终没有承认。遭吸血家人夺取全部财产后，他与父母、哥哥的关系也宣告破裂。近期在准备诉讼的过程中，他更发现哥哥曾以他的名义保了8个死亡险，受益者全是哥哥一家人（包含朴修弘嫂子与侄女），令他感到晴天霹雳，对于家人所剩的一点信任全被摧毁。

朴修弘2021年与家人闹翻，他发现自己出道以来赚的多达1300万新元财产，全被哥哥侵佔，令他崩溃不已。就连父母也站在大哥一方，让他陷入人生最大黑暗期，所幸当时的未婚妻（现已是妻子）陪他度过。怎料，妻子又被传出负面传闻，他就此消失在演艺圈，现全心投入流浪动物保护团体公益，才逐渐恢复心情。

朴修弘与哥哥抗争的诉讼仍在进行中，据名嘴李镇浩爆料，朴修弘日前发现哥哥以他的名义买了8个死亡保险，受益者却是哥哥的法人公司，而该公司入主的人还有朴修弘嫂子与侄女，令他又惊讶又心凉。朴修弘后来回想才发现，当时他全权把事业交给哥哥处理时，嫂子确实有电话通知保险一事，但只告知他“你就都答是就好”，于是他也没仔细确认保险内容。直到兄弟打官司，朴修弘才发现哥哥保了不只一个死亡险，而是多达8个，金额高达115万新元，且受益人竟是哥哥一家人。