本地艺人陈政序母亲过世 “来世但愿还能当您儿子”

本地艺人陈政序今天（4月16日）下午在IG透露母亲过世，他贴了一张与母亲的合照，留言：这生希望让您感到骄傲，来世但愿还能当您儿子，你要快乐，Mummy🖤。

陈政序2020年7月中在社媒贴了一张黑白全家福，并在文中透露母亲昏迷，希望母亲起身唠叨他。他去年在拍摄长寿剧《邻里帮》时接受《联合早报》访问，当时说母亲仍昏迷，情况未见改善。

有关母亲昏迷的原因，陈政序当时告诉记者，没有明确答案，“妈妈入院当天早上突然视线模糊，去医院时已陷入昏迷，后来有脑出血的情况，没有合理解释，但妈妈几年前患有红斑狼疮（Lupus），可能与此有关联。”

他也提到前年年底，母亲几度发生心脏停止跳动的情况，一度停跳15分钟，“医生做了几次抢救，可是……她的情况没有改进，反而抢救的时候，她的病情更糟。我们做了一个决定，如果下一次要做任何抢救，我们不做……如果她觉得是时候了，我们尊重她。妈妈不在清醒状态，不知道她能不能听到我们说话，能不能感觉身边的事物……”陈妈妈去年4月从医院转去护理之家。

陈政序是家中独子，家里做窗帘生意，父亲已处于半退休状态。

入行快三年的陈政序，在长寿剧《邻里帮》扮演低智商角色，接下来将在奇幻剧《灵医》扮演陈慧慧的儿子。