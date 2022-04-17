朝鲜花美男 Homme Fatale

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

以男尊女卑观念强烈的朝鲜时代为背景，李俊昊饰演妓生与贵族的私生子许势，这个俊俏外型的美男子为了让母亲的事业起死回生，拯救即将停业的妓房，决定成为“朝鲜第一名男妓生”。在精心企划与宣传下，许势成为朝鲜女子最着迷的男子。然而，当一名特别的女子（庭沼珉饰）出现时，一切都起了变化……

金家好媳妇

8频道 晚上7.00

婉妃跟踪映心到公司，要求彦钧劝女儿映心离开，映心认为母亲无权替她辞职，气得逃到朵玺国际谈生意。婉妃留下名片要彦钧帮忙做设计，查理问映心，她的妈妈是开公司吗？映心告知是盛唐土地开发，查理惊讶映心的背景如此雄厚，不解映心为何不让彦钧接婉妃的生意……

不义之罪

U频道 晚上9.00

莫雨发现朝阳跟踪辰雾，心感不妙，她表示已查到莲卉死去的证明，指辰雾兄妹与朝阳的案子无关，但朝阳说除非亲眼所见，否则他都不相信。俊太一家聚餐，父亲智暐多年没见女儿沛沛，智暐提醒沛沛要尊敬月霞，沛沛称自己的母亲只有一个，其他都是爸爸的妻子。月霞表示智暐非常希望有孙子，沛沛建议领养，智暐不同意，因为他们家的孩子必须是自己的血脉，将来要继承家业。

特种部队：蛇眼起源 Snake Eyes: G.I. Joe Origins

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上7.00

“蛇眼”拯救日本忍者家族岚影氏族的继承人，被允许加入他们，然而随着蛇眼过往的秘密被揭露，他的声名与忠诚也受到考验。