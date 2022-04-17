陈凤玲盼男友赢男配角

今年会否登上神台，抢攻最后一座《红星大奖》？陈凤玲不敢想，她祈愿男友徐鸣杰赢到“最佳男配角”，指男友的演出令她眼前一亮！

今年《红星》对陈凤玲是很“关键”的一年，她若再攻入10大，便荣登超级红星“神榜”，从此笑傲江湖，不必再为“10大”忐忑。

个性爽朗的凤玲接受《新明日报》访问，被问《红星》胜算笑说“不敢去想”，入不入“10大”变数很多，绝不敢放话说“轻而易举”，得不得奖也非她所能控制。

眼见不少亲戚朋友为她打气，凤玲又兴奋又感动，当然也希望得奖，“不想辜负大家对我的期望，浪费大家的时间。”

没“吉祥物”或“必杀技”

凤玲个子高挑，身材比例很好，似乎没什么礼服不能驾驭，娱乐圈深信“吉祥物”能带来好运，有本地姜登场《红星》亮出“必杀技”，如黑玫瑰、红内裤，凤玲却“毫无准备”，既无吉祥物加持、更无特殊幸运色。

问她最满意身体哪个部位，她坦言：“我还蛮喜欢自己的锁骨。”放话说会以前所未有的风格亮相红毯，“无论穿什么，穿起来舒服最重要。”不过，穿戴价值不菲的珍贵首饰，凤玲笑说会有些许压力。

若得奖当场公布婚期？

若今年顺利成为超级红星，她将如何奖励自己？

“我会赏自己一桶草莓冰淇淋！”凤玲笑说，庆祝很简单，只因隔天必须开工。

能不能升上神台，就交给老天，凤玲倒是卯足劲为男友徐鸣杰打气，“我有看他演的（《肃战肃绝》）戏，完全打破以往外界对他的印象，展现了不同风格与方式的演出，令人眼前一亮啊。”

凤玲幽默说，鸣杰家里摆着两个奖座，还有空间多放一座，“我心里真的希望他得奖”，大大方方护男友，真是好样的！

若鸣杰得奖，奖励是什么？当场公布婚期？没有，答案似乎又是冰淇淋：“一人吃一桶，草莓与巧克力口味。”不折不扣甜蜜的幸福。

有些真情侣避免同戏结缘怕尴尬，但凤玲扬言之前已合作两三次，完全不排斥。

鸣杰来自上海，如今上海封城，身为徐家未来准媳妇的凤玲会向男友家多付出关心，“像鸣杰父亲生日，我们通过视讯向他发红包，我还临场学了一句‘生日快乐’的上海话给予祝福。”

凤玲说男友徐鸣杰《肃战肃绝》的演出展现了不同的风格。（网络）

将来会新中摆酒

凤玲与鸣杰相爱五年，记者打探恋人密码，凤玲道出：“熟悉彼此爱的语言很重要，我想我们是找到了！”

每个人身上都有爱的软肋，凤玲说：“像鸣杰，他喜欢吃，我就会上他家，下厨煮给他吃（他爱吃什么？）他比较洋派，就烤不同的蔬菜、鸡胸肉，他也爱喝汤，比如韩国泡菜汤，虽爱重口味，但都不会太复杂。”

凤玲则偏向心灵互动，希望从鸣杰身上获得鼓励，“我们也会交流演戏心得，会讨论角色。”

感情稳稳，何时组织小家庭？问起婚期，凤玲还是那一句“对的时候会对外公布。”

会否来个耳目一新的婚礼？有艺人办潜水婚礼，凤玲闻言大赞：“这个主意很好，可以考虑，哈哈哈。”

凤玲放话，若结婚会新中摆酒，必须尊重男友上海的夫家，上海封城，看来还得等一等。

既然会讨论演戏，在荧幕上看到对方拍亲热戏会否不是滋味？

凤玲很坦白：“我不会看他演的亲热戏！”直言眼不见为净。

鸣杰似乎没有这一层心理障碍，“他表现得蛮大方，比如看到我跟方展发（演感情戏），他说很‘安全’。”