方钟桦隔四年重回《黄金年华》

键盘侠藏匿于暗角，飞箭射出无形，曾为《黄金年华》担任10多年导师的方钟桦，传不堪负面抨击引退。

但据悉，暌违《黄金》三四年的钟桦，将蓄势待发、重出江湖，再登上《黄金年华》当评审导师。

钟桦接受《新明日报》访问，被问起重回《黄金年华》节目一时不置可否，但坦言当年退场“伤心了一年”，后来想通了，一个节目做了10多年，似乎也该“休息一下”，他形容那是一段“卧薪尝胆”期。

细问退场原由，他直指“树大招风”，补充“也许我就是个备受争议的人物”。

“当时确实感觉很受伤，也有点无辜，但细想人生不就是起起落落，最重要的是问心无愧吧，我坚信，一扇门关上时、总会有另一扇门打开。”个中细节他无意多说。

钟桦说话出口成章、幽默促狭，时而发射“毒汁”，直击要害，或因此令人又爱又恨。

不再”毒舌”

若重回《黄金》怀抱还会继续“毒”下去吗？

钟桦笑说“这年头已不再流行毒舌了，导师倾向给予参赛者更多具鼓励性的话，评论学生在风格上也应随时代改变。”

钟桦戏言今后将走“慈祥老人风”，向参赛者派糖多于掴巴掌。

减重10公斤

疫情松绑后，钟桦的歌唱教学恢复了六七成，连日来课程爆满，他最近状态很好，殊不知曾有长达一年光景，爱美的钟桦居然重成98公斤的胖子！

“身材臃肿且不说，我骑脚踏车向来能从滨海湾金沙骑回马里士他路，那段时期的身体忽然像‘泄了气的皮球’，骑车没多久就双脚乏力、气力不继，只能步行推车！”

脑筋也变得迟钝，常不自由主“放空”，他叹：“今年春节期间，我还确诊了，身体一直很疲累，天天吃了睡、睡了吃，可能睡饱了，病愈后身体反而变好。”

他病愈后积极通过中西医诊断，勤加保健，成功减重10公斤，小病是福，看来不假。