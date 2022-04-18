疫情期间勤写歌并成网红 范平庚：这两年没白费

本地歌手范平庚（Ben Hum）从去年年底开始陆续推出多首单曲，包括“Milky Way”《自由并不自由》《远晴》《寄居蟹》，他不久前再释出全新单曲《是你成就了我》，并同步发行首张个人创作EP“Milky Way”。

这张EP的诞生，可说是疫情促成的。范平庚接受《联合早报》访问时说：“我原本是驻唱歌手，当时觉得可以唱歌就很快乐，没有真正思考自己要的是什么。后来疫情暴发，无法演出，我感到很迷茫，每天在家里不知道该做什么。我开始写歌，每天写，写完就传给黄韵仁老师，他给我很多指导和鼓励，而我每完成一首歌，也好有成就感。就这样，我决定尝试发表自己的创作。”

范平庚曾在黄韵仁的FM音乐学校上课，黄韵仁看到他一路的用功和进步，把他签为旗下歌手。

之前都是翻唱歌曲

范平庚发表的第一首单曲是《是你成就了我》demo版，他说：“我之前都是翻唱，不知道有人想听我的原创吗？后来歌曲的下载数据挺理想的，就设下了发EP的目标。”

说到《是你成就了我》这首作品，范平庚分享说：“创作时，想着要把歌曲送给一个我很敬仰的人，当时还没有一个清晰的人物，可是歌词填好后，我发现那个人就是我爸爸。”

范平庚的爸爸原本是工程师，后来一次交通事故，让他无法站立太久，因此无法再胜任工程师的工作，于是改行开德士。范平庚说：“爸爸开的是夜班，我放学回家时，他已经出门，我早上上学时，他在睡觉，所以我们很少说话。一直觉得爸爸对我和弟弟、妹妹的管教很严，我也挨了很多藤条，但长大后，我发现爸爸虽然话不多，却一直默默关心着我们。像我当兵时，每个星期天回营报到，他会载我，当驻唱歌手时，我凌晨1点才结束工作，他会来接我。”

成为“网红”不知所措

疫情期间，除了把时间花在创作上，范平庚也勤劳地经营社媒，结果意外成了“网红”。他每个星期在YouTube做直播和上载翻唱视频，也在IG上载歌唱短视频，吸引许多乐迷，粉丝人数激增。他透露：“疫情之前，我的YouTube只有2000个追随者，IG有7000个，这两年，YouTube的追随者增加到4万人，IG则有2万人。我去年也开设TikTok，现在有6万个追随者。”

突然成了“网红”，他有些不知所措。“去做一些表演时，主持人介绍我是‘网红’，我不知道怎么回应，我就是一个普通歌手，在做我喜欢的事情，也提醒自己不要太看重数字。”

范平庚上个月在滨海艺术中心音乐室（Esplanade Recital Studio）举行EP发表会，现场来了200多人，回想当时的情景，他说：“很感动，那是我第一次在这么多人面前唱自己的歌曲。观众当中有很多是从我驻唱一路跟随我到现在，我们已经成了朋友，他们发短信给我，说看到我的成长，很为我感到开心。这一切，让我觉得这两年没有白费。”

谈到对自己的期许，他说：“我希望成为这个世界上的一盏灯，当你孤单或不开心时，可以来我这里充电，然后去寻找让你快乐的事情。我希望给大家带来正能量、希望和快乐。”