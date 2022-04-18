保养得宜演技了得 韩星“装嫩”演学生

拍校园剧，找年轻演员饰演青春可人的主角最为合适，但要找到十几二十岁演技好而且有人气的年轻演员并不容易，因此韩剧往往出现“超龄学生”，由主角换上校服亲自上阵。但令人佩服的是，韩星保养功夫了得，往往超龄演出也无违和感。像拥有超级童颜的张娜拉，在33岁时出演韩版《命中注定我爱你》，穿上校服的模样比同剧后辈更像高中生；还有河智苑、徐睿知、金秀贤、韩孝周、朴炯植、刘寅娜等，都曾在作品中重现学生样。

近期几部韩剧也可看到“超龄学生”，他们不仅外表有说服力，精湛演技更是让人忘了他们的实际年龄，追剧时完全没有出戏的感觉。

李准基（40岁）

“最强童颜”张娜拉遇到对手了，就是李准基。

李准基在新剧《再次我的人生》饰演热血检察官，被杀害后获得重生的机会，回到学生时代，考入法学院，并开始部署复仇计划。

刚在昨天（17日）迈入40岁的李准基，剧中先以检察官身份出现，戴着眼镜穿着西装，稳重又干练。他死后重看生前片段，穿着高中制服的十足学生感令人惊叹。演大学生时，他顶着一头微鬈发，捧着课本，认真听课，与同学轻松互动，完全就是大学新生的青春模样。从检察官到大学生，眼神和气质的转变毫不突兀，这就是好演技。

李准基曾分享抗老秘诀是正能量与红参，其演员朋友郑尚勋也在节目中透露，李准基不吃碳水化合物已经六年。严格的饮食管理让李准基不仅维持冻龄外貌，也保持健康体态，演学生有说服力，演动作戏则有型有款。

金泰梨（32岁）

金泰梨饰演青春逼人的18岁少女，无法让人相信她已经32岁。（互联网）

金泰梨以齐刘海和嘟嘟脸演出18岁少女，模样可爱，更无法相信她已经32岁。她在《二十五，二十一》饰演高中击剑选手，剧中比南柱赫小四岁，实际上比对方大四岁。童颜令人惊叹，但她真正虏获观众心的是演技，罗希度在赛场上的活力和热情，以及面对亲情、友情和爱情的时而幼稚，时而贴心，她演绎得非常透彻。

金泰梨作品不多，但已凭着好演技被认证为“忠武路演员”，是韩国90后最有实力的演员之一。（忠武路是首尔街道名，自60年代起聚集了许多电影制作公司和电影从业相关者，在韩国影业发展上有着极高象征性，只有演技、奖项、票房号召力及作品类型皆被认可的演员，才能冠上“忠武路演员”封号。）

她在第一部长篇电影《女仆》已让人竖起拇指，在1500:1的竞争率下以新人之姿得到出演机会，并凭此横扫青龙电影奖最佳女新人、亚洲电影大奖最佳新人等11项奖座，之后的电影《1987：黎明到来的那一天》《小森林》和电视剧《阳光先生》，表现也深获赞赏。

黄寅烨（31岁）

黄寅烨在Netflix新剧《魔幻之音》饰演成绩顶呱呱的高中生。（互联网）

黄寅烨2020年演出校园剧《重回18岁》和《女神降临》而有了“校霸专业户”称号，充满青春气息的他当时已经29岁。

如今已31岁的黄寅烨将继续演出学生角色，下个月6日首播的Netflix新剧《魔幻之音》，他饰演成绩顶呱呱的高中生，按照父母的要求生活，直到遇见池昌旭饰演的魔术师，才开始思考自己的梦想。黄寅烨戴起眼镜，外表清秀的书生样与前两部作品的“坏坏男”完全不同。他接下来将在《为什么是吴秀才》晋升男一，饰演大学法律系学生，与“爱情剧女王”徐玄饰演的法学院教授谱出师生恋。

崔成恩（26岁）

崔成恩在《魔幻之音》饰演因生活艰苦而放弃梦想的高中生。（互联网）

26岁的新人崔成恩在《怪物》饰演父亲过世、母亲失踪的精肉店店长，演技受到好评，还入围“百想艺术大赏”女新人奖。她在《怪物》是外刚内柔的熟女，在新剧《魔幻之音》剪了短发穿起校服，则俨然十几岁的少女样，令人赞叹。

崔成恩在《魔幻之音》饰演生活艰苦的高中生，遇见池昌旭饰演的魔术师之后，慢慢找回原已放弃的梦想，还有已忘记的天真。在曝光的照片和预告片中，崔成恩看到魔术师时双眼睁得大大，一脸的好奇和疑惑，后来看到满天烟花的魔法，双眼发光，脸上写满了惊喜；崔成恩的眼神很有魅力。

散发迷人忧郁气质，可塑性也极高的她，接下来将在电影《绅士Gentleman》跟朱智勋搭档，前景大好。

崔宇植（32岁）

金多美（27岁）

崔宇植（右）和金多美完美地诠释了“两小无猜”的青涩恋情。（互联网）

32岁的崔宇植和27岁的金多美在《那年，我们的夏天》有许多高中时代的戏，两人有争执，有甜蜜，完美地诠释了“两小无猜”的青涩恋情，不仅没有违和感，还很有CP感。

有着娃娃脸的崔宇植演学生无难度，之前在电影《尸杀列车》就是演高中生。金多美气质独特，在《梨泰院Class》充满时尚感，这次则散发清新少女气息，无论外形或演技都让人看到她无限的潜力。

李妍（27岁）

27岁李妍降龄和反串，在《少年法庭》将13岁男少年犯（左图）的可恶行为诠释得淋漓尽致。（互联网）

在《少年法庭》第一集饰演患有思觉失调症的13岁男少年犯的李妍，其实是27岁的女演员，真实年龄和性别完全与角色不符，她剧中毫无悔意的恶笑和判刑后发狂的模样，看了直发毛，淋漓尽致的演技让人赞叹不已。

李妍出道三年，在电视剧和电影大多担任小角色，较为人知的是在《DP：逃兵追缉令》演丁海寅的妹妹。《少年法庭》播出后，不少观众好奇为什么不找童星或年轻男演员来演？有网民指出，剧中案件波及少年分尸，是极恶的罪行，找童星来演不太好，而成年男演员大多已变声，很难找到能演13岁男生的。