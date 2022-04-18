陈澍城朱厚任刘谦益 娱乐圈里的千里马

（本地讯）本期《优1周》封面人物是本地电视台的三名常青树——陈澍城、朱厚任和刘谦益。

73岁陈澍城、67岁朱厚任和69岁刘谦益，三人加起来超过200岁，从1980年代的新广（新加坡广播局，SBC）开始，历经新视再到新传媒，入行至少35年，共拍过450部戏，见证电视台的改朝换代。演戏好比一场马拉松，要成为娱乐圈里的千里马，耐力不可少。他们是《红星大奖》的“20大最受欢迎男艺人”常客，但却不是常常有缘挤入“10大”行列。

陪跑常青树？奖项等久就有？对他们而言，既然已经站在跑道上，就得呈现最好的一面，就算没得奖，运动精神不可少。他们对演戏不变的热忱，足以成为所有艺人的榜样。

其他精彩内容有：大型现场演唱会回归本地的报道；B.A.P队长方容国的访问；本地剧《快跑吧，丽娇》的探班；介绍韩剧“Tomorrow”与综艺节目《2天1夜》之大嫂特辑；潮流介绍日本国民品牌Nitori家具店；保健课题是有关照护失智症患者的纾压与答问；旅游则带大家到今年3月11日已重新开业的Club Med普吉岛。

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