李铭顺真人秀煮出新趣味

阿顺有煮意

8频道，每逢星期一晚上8.00，也可在meWatch收看

我喜欢看韩国疗愈系户外节目和慢综艺，当中最喜欢的是《一日三餐》（也译《三时三餐》）系列，《带轮子的家》也不错。看着韩星在乡间筑起炉灶、生火，切菜洗葱，开煮下菜，再看他们做“吃播”，不就是做菜吃饭的平常事，但看着荧幕里的他们远离尘嚣慢活，自己也跟着慢活片刻，看节目时很放松。

前两集的本地节目《阿顺有煮意》给予我相同的放松感。节目由在甘榜长大的李铭顺主持，于乌敏岛的甘榜小屋拍摄，小屋名为“顺室”，每集邀请“顺客”（指名人嘉宾）欢聚，主人家阿铭会亲自下厨款待客人。做菜吃饭的当儿，他们也话家常，谈心分享生活。

第一个跟我说《阿顺有煮意》好看的观众，是我20多岁的弟弟。他几乎不看本地节目，惊讶的我于是事不宜迟看了第一集。

第一集中，李铭顺抵达乌敏岛后，骑着脚踏车，随着虫鸣与鸟叫声，忆述在甘榜长大的过往，我没经历过甘榜时代，共鸣不大，倒是想去看看乌敏岛，20多年没去了。

“三李”搭配对味

首组“顺客”是李国煌和李南星。两人是最棒开场嘉宾，前者一贯幽默，带动“笑”果，后者真能煮，刀工了得，切切洗洗，阿哥当阿顺的小助手，颇有趣味。

李铭顺并非主持人出身，若要one man show（一人秀），同时边说边煮会吃力，嘉宾很重要，首集“三李”合体，彼此“丢球”接话，一集就在笑声中结束了。突发奇想，三李搭配很对味，适合携手做户外节目，比如背包旅行类、荒岛生存记、野生厨房、经营餐馆之类的节目……这三人在各自领域不得空，我就停留在痴心妄想吧。

相较第一集，第二集内容依然逗趣，但做菜镜头太少，也许是因为来宾陈汉玮和林慧玲不擅长烹饪。这集中，老天落下大雨，对综艺节目观众而言，状况越多，节目越好看，或许是我看太多户外韩综，觉得节目组可以再“冷眼”一点，只拍摄，不帮手，让艺人自行应对天降大雨的突发状况，注入更多“真人秀”元素。

另外，也想提提节目道具，特制的“祝顺早安”复古味毛巾，印有“顺”字样的铁碗碟等具有巧思。

节目具发展空间

找来李铭顺主持这个节目很合适，带来新鲜感与娱乐性。林慧玲早前主持《街坊请关照》，观众反馈也不错，不知日后会不会有更多演员投入这类比较真人秀的节目？乐见其成。

《阿顺有煮意》还有很多发展空间，比如，可拍encore版，艺人抢“顺室”的踢馆版，借屋版，女星版，两天一夜留宿版等。

之后亮相的嘉宾包括第三集的张哲通、郭坤耀、洪丽婷；第四集的林俊杰、洪俊扬、范文芳；第五集的杨志龙、苏梽诚、黄炯耀；第六集的黄暄婷、徐彬、孙政；第七集的陈泓宇、张耀栋、二度登场的陈汉玮；第八集的教育部长陈振声与钟琴。

蝙蝠侠 The Batman

HBO Go随选观赏

主演：Robert Pattinson、Jeffrey Wright、Zoe Kravitz。在新版《蝙蝠侠》，蝙蝠侠回到最初的侦探形象。高谭市的多名精英市民被连环杀手“谜语人”残杀，蝙蝠侠与警察一起深入调查，蝙蝠侠也与新结识的盟友包括“猫女”联手抓捕谜语人，并将腐败人员绳之以法。

快跑吧，丽娇

8频道 晚上9.00

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红星配配角

8频道 晚上10.30

周初明卖二手货给张颖双，究竟赚了多少钱？躲猫猫冠军黄嫊方又是在哪里找到郭坤耀和Das？

素人特工 The Rookies

卫视电影台（星和Ch866）下午4.05

主演：王大陆、张榕容、Milla Jovovich（米拉乔瓦维奇米）。跑酷爱好者赵风意外卷入一场国际犯罪交易。后来，他遇到刑警淼淼、发明家丁山和医生LV，四个人组成菜鸟特工队，在国际特工Bruce的带领下，一起对抗犯罪组织，展开华丽大冒险。

黑镜第三季 Black Mirror S3（首播）

TechStorm（新电信Ch260/18） 晚上9.30

主演：Bryce Dallas Howard、Wyatt Russell、Kelly Macdonald、Michael Kelly。第三季涵盖恐怖、讽刺、浪漫、科幻、战争和犯罪等题材。莱西生活在一个十分看重个人评分的世界之中，在这个世界里，你可以给你遇到的所有人打分，自身分数越高的人，给他人打分的权重就越高。每个人的分数决定了他们能够过上怎样的生活。