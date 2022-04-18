林慧玲泄喜讯 年底欲摆40桌酒席

疫情松绑，阿姐林慧玲雀跃放话：家族逾百人，希望能摆40桌酒席！

林慧玲与未婚夫于去年初认识，从邂逅到订婚不足一年，双方同属虎，慧玲希望今年虎虎联姻，最近政府宣布疫情松绑，慧玲接受《新明日报》访问，开心地说：“我一知道松绑喜讯，立即与婚姻策划师商量，婚礼要在今年办，而且要办得大型一点！”

多大的规模？慧玲回答记者说：“据了解能办40桌酒席，我生于大家庭，全部加起来都快要130人！”

外形洋化时尚的慧玲家庭观念很重、不希望顾此失彼，松绑措施对这待嫁新娘似乎来得正是时候。

问起婚期，慧玲的态度很大方：“希望能在年底，如果实在来不及，也希望在虎年之内！”

博到奖座才能安心挑婚纱

准新娘至今还未挑选婚纱，除了工作满档，也因她心系《红星大奖》！

领了九座《红星》的慧玲今年若能顺利“博”到最后一座，登上超级红星宝座后，无需再为入不入10大忧心，就能放心挑选心仪婚纱。

最后一座了，慧玲有为自己拉票吗？

慧玲笑说，除了身边亲朋戚友，她每天会为自己投上一票，这也是未婚夫日常“必备功课”，尽管是高人气阿姐，慧玲却未敢把话说满。

“世事难料，真的不敢抱太大的希望，担心希望越大、失望越大，尤其来到最后一座，压力更大！”

若收获最后一座10大，慧玲将如何犒赏自己？

“回家吃两包快熟面、加两粒鸡蛋，再喝一点香槟！”等待分发成绩单，《红星》当晚无论身体与精神都会紧绷，揭盅之后，她只想以最惬意的姿态放松自己。

访问慧玲时，她还未试穿今年《红星》服饰。她自嘲：“你有没有发现我近年‘包’得越来越多？身材与10年前不一样了，不再是26岁，不用秀那么多。”

林慧玲与未婚夫。（取自网络）

首次主持节目入围

除了《红星》，她当主持的《街坊请关照》入围最佳综艺节目，力拼权怡凤《权听你说》、郭亮《神秘嘉宾》登，慧玲扬言“非常开心”，“这是我第一次担任综艺节目主持，节目本身也深具意义。”

慧玲自评主持口才如何？“不觉得好，哈哈哈，我非常慢热，以前更胆怯，现在话变多了，可能因为成长许多，较勇于把话说出来。”

她目前在赶拍英语电视剧，细节暂不便说，但提到电影，她与陈泂江将接拍丧尸片种《重庆大厦》，这可是她四度接拍电影，前面三部是《笑着回家》、《世界末日》以及一部好莱坞英语片。