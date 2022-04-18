娱乐吃瓜：韩国观众最近爱看什么？这部竟打败《2521》《社内相亲》？

过去3个月，你追了几部韩剧？

社交媒体平台推特（Twitter）近日公开了2022年第一季度在该平台上最受欢迎的5大韩剧。推特表示，这些数据来自于韩国区的用户，当他们追剧时，会第一时间在推特上发文，除了抒发对内容的观后感，也可以与志同道合的网友讨论剧情走向。

一起随zaobao.sg来看看这份直接反映出观众喜好与热度的报告，是否与你心中的榜单一致呢？

第5名：《少年法庭》

《少年法庭》为Netflix原创韩剧，共10集。（图/互联网）

《少年法庭》是Netflix原创韩剧，由金惠秀（Kim Hye-soo）、金武烈（Kim Mu-yeol）、李圣旻（Lee Sung-min）、李姃垠（Lee Jung-eun）等人主演，共10集，2月25日上线后短时间内便登上排行榜第一名的位置，成绩非常亮眼。

除了全剧一次性上线引发追看热潮，该剧所挑战的禁忌题材也成功吸引观众的目光。剧情以“未成年犯罪”为主轴，讲述一个厌恶少年犯的法官到地方法院少年法庭任职后所发生的故事。

少年法犹如一把双刃剑，究竟是保护还是纵容少年犯？聪明的编剧利用主角们的视角来堆叠出最直接的冲突：一个是果断绝情嫉恶如仇的女法官，另一个是坚持“人权”相信人性本善的男法官。非黑即白的两者在互相诘问的过程中，碰撞出不同的观念与火花。

剧中4个法官各自抱持着不同理念，他们分别由（左起顺时针）金惠秀、金武烈、李姃垠及李圣旻饰演。（图/互联网）

编剧在接受访问时曾透露，为了能透过不同角度了解少年犯罪现状与相关人员的心理状态，该剧前后耗费了4年的时间构思和进行田野调查。他希望可以透过剧中4个法官不同的信念，用多元且平衡的角度来带领观众看这个课题。剧中许多案件也参考了韩国过去发生的真实社会事件，让观众能更确切感受到现阶段少年法在执行上的缺失与需要修改的方向。

“敢拍”已经不是韩国影视圈的新鲜事，但最难能可贵的是，在抛出一个又一个具批判性且值得深思的课题后，《少》透过剧情推进而传递出“解决方法”──即社会责任感，孩子们犯罪行为的背后，父母、学校、乃至整个社会都是问题的关键。

第4名：《社内相亲》

《社内相亲》凭借老套剧情杀出重围，收获收视与口碑。（图/互联网）

提及上个季度的黑马韩剧，绝对要颁给《社内相亲》。

明明是情节老套“霸道总裁爱上假千金”的故事，再加上契约婚姻、冒名相亲、不小心跌倒意外接吻等各种老梗，却还是让看过的人感叹：“香！真香！”，边看还边发出“始祖鸟”般的笑声。的确，在疫情仍未明朗的时代，老百姓或许要的很简单，不那么沉重、不那么伤脑，看的时候欢乐就好。《社内相亲》的成功，再一次说明了只要制作组有诚意和有新意，观众仍然可以接受老梗题材。

《社内相亲》改编自人气漫画《我和社长相亲相爱》，SBS电视台在接手这个项目时便强调，他们将100%还原漫画的场景。因此，观众在第一集看到了漫画转到真实场景的过场特效，而剧中一些动画和音效如“始祖鸟”都让剧集画龙点睛，加分不少。

《社》的主演群（左起）安孝燮、金世正、薛仁雅和金旻奎都因此剧而爆红，人气急升。（图/互联网）

再来，《社》全集共12集，比观众常看到的16集韩剧少了4集。这是制作组在一开始就做出的决定，也没有因后来播出后反应很好而延长集数。这让剧集保有了轻快和不拖沓的节奏。主角吵架？十分钟内他们就会和好，观众无需担心或纠结太久。《社》中的副CP及配角们都很讨喜，不少网友表示，原先星期一的郁闷心情都因这部剧而变好了。

安孝燮与金世正曾许下收视公约，如果收视破10，他们将合唱剧中的OST。歌手出生的金世正，再加上练习生出生的安孝燮，两人的好歌喉在视频公开后也引起热议。

第3名：《女高推理班2》

《女高推理班2》是一档神秘冒险类综艺节目，在韩国tvN电视台的网络平台Tving上播出。（图/互联网）

“沉浸式”的推理体验……综艺还可以这么玩？

这份榜单内唯一一部不是戏剧类作品的《女高推理班2》是一档神秘冒险类综艺节目，换句话说，是冒险解谜和剧本杀两者的结合。由曾制作《大逃脱》“The Genius”等节目的郑中渊PD操刀，在韩国tvN电视台的网络平台Tving上播出。

节目以校园为背景，讲述5个转学生到新的学校后加入推理班（类似侦探社），透过找线索发现学校的秘密，再共同逃出学校。5个成员分别是前主播朴芝润（Park Ji-yoon）、喜剧演员张度练（Jang Doyeon）、主持人Jaejae、歌手BIBI以及前女团IZ*ONE成员崔叡娜（Choi Ye-na）。年纪最大的姐姐43岁，最小的妹妹才23岁，但她们却相处融洽，没有年龄上的代购感，各自发挥自己的强项推理，查明神秘事件背后的真相。

《女》的第一季是在2021年1月首播，被称为女版的《大逃脱》。节目播出后大获好评，第二季也随后于今年上线，同样获得了热烈的回响，在网络上讨论度极高，甚至还让播出平台Tving的用户攀升。该节目已确定将制作第3季。

第2名：《二十五，二十一》

《二》中的“太梁高中5人帮”。（图/互联网）

剧集播完了热度却丝毫不减？

由金泰梨及南柱赫主演，以90年代韩国爆发的金融风暴为背景，集结青春初恋、梦想、学生时代的友情亲情等元素的《二十五，二十一》，自开播以来收视和话题度都非常高。剧中一帧帧美如电影的画面、笑中带泪的故事情节发展、立体生动的角色等，都让观众仿佛跟着剧中的他们，又再经历了一次青春。

金泰梨（左）与南柱赫凭借精湛的演技获得观众的青睐。（图/互联网）

然而青春必定有憾？编剧最后为故事设下的结尾让许多入戏的观众都无法接受，“烂尾”的话题在剧集播完后一直持续延烧，还有不少网友笑称因这部剧而有了“创伤症候群”。可见追剧时有多投入，才会在看了结局后一直无法释怀，念念不忘。就连女主角金泰梨在收到最后一集剧本时也曾缠着编剧说：“换一下吧，让他们相爱吧！”可惜最后抗议无效，金泰梨坦言很难过，但抓个念，她想或许编剧是想表达：“光芒会随着时间逐渐变暗，因为我们不是太阳，但曾经抓住的光芒是珍贵且重要的！”

这边厢观众还沉浸在遗憾中，商家就已经闻到商机，推出了“希度面包”。这个面包和风靡韩国的“宝可梦面包”类似，面包里面都附有可爱贴纸，引来剧迷们争相购买。

另一个引起热议的是《二》所使用的后期制作技术，在电视台公开的幕后制作视频中，无论是车窗外的景色，还是樱花景、雪景，都是利用后制技术呈现的，不少网友看了后纷纷惊叹：“太自然了！”

第1名：《绅士与小姐》

《绅士与小姐》讲述了40岁的大叔与20几岁少女的恋爱故事。（图/互联网）

还记得《社内相亲》中的爷爷也在追看周末连续剧吗？周末连续剧的魅力究竟有多大？

登上这季冠军的便是长达50集的周末连续剧。这部剧由智铉寓（Ji Hyun Woo）和李世熙（Lee Se-hee）主演的《绅士与小姐》3月底刚播出大结局，讲述了40岁大叔与20岁女子的恋爱故事。尽管剧中人物设定两人相差20岁，但两人意外很有“CP感”，吸引不少韩国观众。

（左）智铉寓和李世熙跨越年纪的爱引起观众追看；小童星徐宇真的演出也非常吸睛可爱。（图/互联网）

这类的长篇剧集人物支线多，有较长的篇幅描绘人与人之间、家庭中的“烟火气”，也就是柴米油盐酱醋茶的琐碎日常。其中自然也不乏狗血的情节，让观众一路追下来跟着角色的心境起起伏伏，看得又笑又气又上瘾。《绅》的收视在最后几集突破30%，完美收官。剧中女主角也随着作品水涨船高，传出即将搭档D.O主演新剧《真剑胜负》。