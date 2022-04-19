刘德华、萧敬腾拍片加油被呛 罗志祥捐物资有赞有弹

（上海讯）上海因防疫造成生活物资匮乏问题。东方卫视番茄台日前公开多部两岸三地大明星刘德华、曾志伟、张信哲、彭于晏、萧敬腾等为上海加油打气的影片，电视台也宣布将制作《众志成城同心守沪——东方卫视抗疫特别节目》。

此举瞬间点燃网友怒火，留言灌爆讨论区，“大多数人每天都在想今天吃啥，明天还有啥可吃，群里有没有团物资的，他们竟然想着怎么开晚会”“上海人民生活物资、防护物资都紧缺，竟然还要办所谓抗疫晚会。”由于民众反弹，东方卫视宣布暂缓播出。许多网友也向明星喊话，“不需要加油，需要物资，不饿肚子”“刘德华给上海捐点钱”“我不需要明星的加油，我的肚子需要加油”。

另外，17日微博疯传罗志祥捐物资的画面，为上海某小区1000多户提供每户一箱牛奶，防疫人员拿着喇叭高喊：“下来拿牛奶啦，这是台湾歌手罗志祥分发给我们的牛奶。”居民表示除了牛奶外，还有米、面条、鸡蛋、面包等，感激及时送暖。

视频在网上传开，中国网友的反应两极，一派不断炮轰罗志祥借机洗白，呛他“扯着嗓门喊，做广告想洗白不叫捐助”“谢谢罗老板，请继续封杀。”另一派则感谢他的好意，“没有哪条规定失德艺人不能帮助别人，只要是对大众有利的，都该表扬”“一码归一码，这件事要说谢谢”“做好事表扬，做烂事批评，不冲突”。