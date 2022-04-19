《声生不息·港乐季》 王祖蓝推荐香港金曲

香港无线电视TVB日前发出声明，澄清“王祖蓝离任”传闻不是事实。随后担任无线首席创意官的王祖蓝16日在微博为无线和芒果TV合作的《声生不息·港乐季》节目宣传，他留言：“时逢中国香港回归25周年和香港TVB台庆55周年，我一直想能为此做些什么。十年的好兄弟，也是这个节目的总导演说想制作一档创新音乐综艺，我们一拍即合，有了关于《声生不息》的想法，最终达成芒果TV与TVB的合作。相信大家都已经感受到班底和阵容之强大与璀璨！”

《声生不息》预计本月24日（星期天）首播，该节目由《我是歌手》制作班底打造，齐集林子祥、叶蒨文、李克勤、杨千嬅、李健、林晓峰、李玟、周笔畅、毛不易和炎明熹等16组香港及中国大陆唱将重新演绎港乐经典，节目由何炅主持，王祖蓝担任“金曲推荐人”。

《声生不息》17日发布引言篇，邀请歌手与专家学者共同探讨港乐发展史，包括香港地方戏、民间小曲小调和粤剧如何深度融合，从而慢慢形成独特的粤语流行音乐。创作《漫步人生路》《风继续吹》等经典作品的香港作词人郑国江认为，港乐就是代表香港的音乐。他坦言：“我的歌词展现中国人的精神面貌，卢国沾的歌词讲中国人的民族大义，黄霑则是传达中国传统思想。”

《声生不息》让港乐重回大众视野，郑国江谈到未来期许时说：“长江后浪推前浪，我们希望后浪继续推进，顶到前浪，可以有更加好的表现，也希望前浪带着后浪不断地前进，领导乐坛不断有新的生命力，新的创作力，给观众新的感觉，新的欣赏价值。”

《声生不息·港乐季》每逢星期天中午12时于芒果TV播出，同一天晚上8时半于湖南卫视和无线翡翠台播出。