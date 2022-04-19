陈汉玮设计《红星》“神台”战袍

6届《红星》视帝陈汉玮除了演技精湛，对服饰设计同样眼光独到，他昨晚（4月18日）接受《新明日报》访问时，证实将为《红星大奖》担任设计师一角，为三红星设计服饰。

提到设计缘起何时，汉玮说：“去年《红星大奖》就跟崇庆放话，他若再赢‘10大’当超级红星，我就帮他设计礼服；各评是我好友不能不帮，既然帮了兄弟，自然也帮慧芳姐啦！”

向他打探超级红星战袍，汉玮表示：“各评向来西装笔挺，今年给他的设计会前卫一点、酷一点，带点距离感，由于他的年龄，不适宜太哗众取宠，或会在胸襟前动点小心思，闪亮一下！”

洪慧芳能露的不仅是脸

“给慧芳姐的设计不会太过女人、但也不能太中性，我的构思是：上半身或‘男性化’一点，下半身则展现‘女人味’，我曾与慧芳姐开玩笑，她能露的是不是只有一张脸？她回我不只一张脸，长腿、肩膀甚至胸部都能露！”看来，慧芳将跃升为魅惑酷女人。

至于崇庆，汉玮则指出：“他一向予人欢乐感觉，穿戴什么都带好玩与搞笑味道，今年让他尝试大胆一点的服饰，但必须让他在视觉上看起来显‘瘦’。相信我，肯定会有惊喜！”

崇庆近期略为“福态”，汉玮认为或与冠病期间吃多了撑大了胃有关。

能有多“瘦”？记者打趣，“其实崇庆的问题在于肚腩，我自己也有（肚腩），不可以笑人，希望通过设计细节，让他‘瘦’5至8公斤。”

周崇庆（左）与郑各评 。（网络照片）

慧芳将跃升为魅惑酷女人。（网络照片）

首当主持 背足台词

首次当主持的汉玮，今年为自身设计两套战衣，“以黑白为主，不会太花俏，设计也不应太张扬，必须能镇住场面。”

今年首次接棒主持，掌控本地娱乐盛事大秀，汉玮备受关注，他谦虚重申：“主角不是我，我只不过负责穿针引线，焦点与光环应该留给艺人。”

肩负大秀主持任务，汉玮始料不及，初期因压力太大影响食欲，直接减重3公斤，“原本近75公斤，现在大概71公斤。”

但他认为人到中年不应太瘦，棱角分明的轮廓反与观众更显距离，“肉肉”的艺人才有亲和力。

《红星》脚步将近，汉玮的心跳会否日益加速？

“起初非常紧张，现在反而更期待，我一直认为机会是留给有准备的人。当我穿上战袍，我就不再是演员，而是‘上身’为一名主持人。”

自诩背了30多年台词的汉玮，已将当晚出任主持人的95%台词全都牢记，“这是演员的自觉，我还是不习惯拿（主持）手卡。”

好莱坞巨星威尔史密斯在《第94届奥斯卡颁奖典礼》因颁奖人克里斯洛克（Chris Rock）嘲笑妻子杰达平克史密斯（Jada Pinkett Smith）脱发病况被激怒，冲上台赏了克里斯洛克一巴掌，汉玮会担心现场有人玩即兴梗吗？或突如其来考验主持人的脑筋急转弯？

他说，“本地艺人都很守规矩，没有冲动型，不会发生这样的事，再说，我绝不会拿人家难过的事开玩笑，更不会去炒这种冷饭。”

预测三位超过‘五张’艺人听牌10大

“10大”每年谁in谁out，皆为《红星》掀高潮。

汉玮喜见今年多名资深艺人攻入“20大”，放话：“我个人猜测今年应有超过三位‘50岁以上’资深艺人上台（10大），像陈澍城大哥、刘谦益与陈建彬大哥，还有金姐金银姬，他们从以前到现在，付出了多少青春，经历过多少磨难，如果能获得观众支持认同上台，那一瞬间真会令人感动到流眼泪！”