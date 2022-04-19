一票难求 华语电影节《少年》《金钱男孩》加场

三部挑战政治、同志议题的电影《少年》《蓝宇》和《金钱男孩》上周爆满，华语电影节策展人符诗专披露，《少年》和《金钱男孩》确定加场，今天（4月19日）中午12时开始售票！

已被电检局列为M18的电影《少年》讲述香港2019年反修例运动期间，一名曾被拘捕获释的18岁少女YY，对香港社会感到绝望，竟在社媒以死谏留言控诉社会，掀起自杀潮，但自杀就能解决问题吗？

R21《金钱男孩》以半纪实、半虚构方式呈现，两男主角是柯震东、林哲熹。柯震东将一名从事性服务的男同志在面对情爱的压抑、悲伤与亏欠方面拿捏得令人惊艳，近乎全裸的男男情欲戏码也叫人看得血脉贲张。

由于《少》《金》反应热烈，符诗专受访透露徇众要求，两片确定加场，《少年》定于5月2日中午1点、《金钱男孩》则安排在5月3日中午1点，两片皆在乌节路狮城广场的嘉华戏院放映，今午开始售票（可在各嘉华院线的售票处或网站购买）。

第10届新加坡华语电影节将于本月29日至5月8日在嘉华院线和奥登剧场开锣，放映28部长片和24部短片，同时也在邵氏线上平台放映九部长片和三部短片作品。

还有哪些猛片吸金？

除了《少》《蓝》与《金》片，今年还有哪些华语电影节猛片最有“卖”气？

符诗专表示，以走势来看，华语电影节目前最吸金的猛片包括莫子仪、王渝萱挂帅的《该死的阿修罗》、彭于晏携手张艾嘉的《热带往事》、香港爱情喜剧《缘路山旮旯》、《听见歌再唱》、周秀娜、张继聪挂帅《马达·莲娜》、《书人颂》以及短片惊叹号：《何处是归处》。