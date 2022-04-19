娱乐吃瓜：TVB艺员训练班 哪届出最多影帝天王？

移民本地的香港资深演员麦皓为上周去世，人们重提他出身自TVB电视艺员训练班。1983年，麦皓为毕业自第12期艺员训练班，原来当年的同学不少后来都有一番成就。

最受观众欢迎的有八位同学，包括刘嘉玲、刘青云、吴君如、蓝洁瑛、吴启华、陶大宇、商天娥、曾华倩。除了吴君如，其他七人在电视台都做到主角，刘嘉玲、刘青云、吴君如更跨界电影，最后登上影帝、影后宝座，算是当年班上成就最大的同学。

第12期艺训班的同学合照，刘嘉玲、吴君如、蓝洁瑛、吴启华、陶大宇、商天娥、曾华倩都被认了出来。（互联网）

不过，第12期训练班还不是最辉煌的一期。zaobao.sg记者梳理了一番从1971年开始的第一期艺训班，到1990年代之前总共办了15期的正规艺训班。

当中，第2期和第7期训练班同学，有名气者最少，分别有伍卫国、卢宛茵、吴浣仪、苏恩磁，以及甘国卫、曾伟明、鄺佐辉等有较多人认识。

至于其他期训练班出了哪些人才，一起来看看。

第1期（1972年毕业）：两人与新加坡有渊源

这一班的演员后来多成了实力派绿叶，包括陈嘉仪、陈美琪、程可为、甘国亮、高妙思、关聪、郭锋、黄允财、金兴贤、林伟图、刘纬民、吕有慧、苏杏璇、许绍雄、招振强、庄文清。另外，林德禄后来成了导演，梁立人则转战幕后，并受邀来新领导本地剧开拓工程。许绍雄的妻女则都是新加坡人，可以说这一期的同学，最和新加坡有渊源。

第一期TVB艺员训练班。（互联网）

第3期训练班（1974年毕业）：周润发巨星闪耀

这一期出了影剧巨星周润发，足以掩盖其他同学光芒。他当年是第一个从电视红到电影的明星，，又从票房毒药变灵丹，更获得影帝，堪称传奇。同班还有艾迪，也曾在1982年凭《边缘人》获金马影帝。同班同学还有个“最强绿叶”吴孟达，其他还有卢海鹏、邓英敏、罗冠兰、炜烈、余家伦。幕后则出了名导林岭东和监制伍润泉。另外还有个未毕业只能当特约演员的古惠珍，后来在圈中担任淫媒，更因案件闹上新闻，轰动一时。

周润发和已故的吴孟达、林岭东是第3期训练班同学。（互联网）

第4期训练班（1975年毕业）：幕后人才济济

本班出了李国麟、黄杏秀（陈百祥妻子）、谈泉庆，其中又以前两位最知名。不过，这一期的特点却是同学们长于幕后才华，像杜琪峰得过金马最佳导演；潘嘉德、刘仕裕则是著名监制；赖水清更是闯荡两岸三地，成绩不俗。

第4期训练班同学有李国麟（上排右一）、潘嘉德（下排左起）、刘仕裕、杜琪峰。（互联网）

第5期训练班（1976年毕业）：关锦鹏一枝独秀

麦皓为的弟弟麦大成，就毕业于这一期。他当上演员后遇上空难，才影响麦皓为继承遗志，参加第12期训练班。这一班也有知名实力绿叶骆应钧，但最有名的同学还是金马导演关锦鹏。

第6期训练班（1977年毕业）：吕良伟陈玉莲相辉映

这一期出了吕良伟、陈玉莲两大主角，其他如廖伟雄、黄栢文、梁鸿华、廖安丽、刘雅丽、龙天生、楼南光、容惠雯也都各有不同的知名度。

第6期训练班同学重聚，吕良伟（后排右七）光芒最亮。（互联网）

第8期训练班（1979年毕业）：廖启智陈敏儿鸳鸯眷侣

除了第1期之后，就数本班最多同学踏上演员之路，包括汤镇业、艾威、陈安莹、陈敏儿、黄敏仪、黄造时、景黛音、李成昌、梁洁华（黄日华妻子）、廖启智、刘少君、鲁振顺、周秀兰。当中汤镇业有最长的主角生涯，但廖啟智却以配角身份得过不少奖项，他和陈敏儿更是出身同一期训练班的鸳鸯眷侣。

第9期训练班（1980年毕业）：苗侨伟黄日华各有千秋

陈百燊、林伟健、谭玉瑛、吴丽珠、姚凤丝都出身这一班，不过最强的主角当然是80年代两大小生苗侨伟、黄日华。

第10期训练班（1981年毕业）：刘德华梁家辉双影帝

梁家辉、刘德华毕业后成就过人，都当上了影帝，黄耀明、戚美珍、吴家丽、徐锦江、张之亮、戴志伟、符鈺晶、连伟健、潘宏彬、朱璧汶。

第11期训练班（1982年毕业）：周星驰梁朝伟分庭抗礼

这一班的特点是出了特别多男主角之才，包括吴镇宇、林俊贤、欧阳震华、张兆辉、邓浩光、关礼杰、李子雄、汤镇宗，但论成就，自然非周星驰、梁朝伟莫属。周星驰的无厘头文化红遍大中华，梁朝伟则凭《花样年华》成为第一位香港的康城影帝。同班同学还有庄静而、刘红芳、麦景婷、区艳莲、吴廷烨、徐曼华。

第11期训练班同学包括周星驰、梁朝伟、吴镇宇、李子雄。（互联网）

艺员训练班在1983年起改制，1986年复办。

第13期训练班（1986年毕业）：郑伊健一枝独秀

这一期的同学有郑伊健、谢天华、黄泽锋、李家声、吴启明、吴婉芳、何嘉丽、潘芳芳、吴咏红、姚正菁、曾守明。郑伊健一出道就受力捧，进军影坛后更被称为“天王接班人”。

第14期训练班（1987年毕业）：又一天王郭富城

郭富城、李中宁、麦长青、林文龙、邵仲衡、梅小惠、崔嘉宝、钟淑慧都毕业自这一班，不过郭富城不是被电视台捧出来的，而是从台湾发片成功红回香港。这一来，四大天王就有两位出身自TVB训练班了。

第15期训练班（1988年毕业）：甄子丹当过旁听生

班上同学有影帝林家栋、黄德斌、刘锡明、雷宇扬、黎芷珊、顏仟汶，不过很多人不知道，甄子丹也和梁健平、黄智贤等当过这一期的旁听生。