杨颖《奔跑吧》疑遭排挤 粉丝要求制作组：公平对待

（综合讯）女星Angelababy（Baby）是陆综《奔跑吧》的元老，但继去年被宋雨琦“放飞剑”（吐口水）后，日前传出她录影时再遭白鹿和宋妍霏排挤，粉丝纷纷留言要求制作组公平对待！

《奔跑吧》第10季正在录制中，这一季坐镇的嘉宾包括李晨、郑恺、Angelababy、蔡徐坤、白鹿、周深、林允、宋妍霏及孟佳。Baby由第一季已开始主持节目，实属元老级人马，一直备受观众关注。

但日前有网民发现Baby遭白鹿及宋妍霏等女嘉宾排挤，由于白鹿与宋妍霏曾合作，因此十分相熟，她们手牵手开心地边走边聊，身后的Baby则孤伶伶紧随在后。Baby似乎略感尴尬，之后索性跑到工作人员身边同行。

其实Baby已非首次被排挤，去年她与宋雨琦玩泥浆战，当时就被拍到宋雨琦用枕头狠狠向她脸上打，Baby还击时，宋雨琦竟疑似向她吐口水。事件触发双方粉丝骂战，更有传Baby与制作组不和，大感委屈，有意退出节目。

离婚后人气不如前

Baby与黄晓明相恋后在短时间内跻身一线艺人，当年男方一句：“让我把你宠坏了好了！”令其身价一飞冲天。但今年1月他们宣布离婚，有报道指Baby失婚后人气急速下滑，除了角色被换，更被代言了8年的金饰品牌弃用。

由万千宠爱的女神变成“落难公主”，让她的粉丝感到心痛，眼见偶像拍节目疑似受委屈，有人在网上留言为她抱不平：“这10年杨颖把青春都献给了《跑男》，换来的是什么不公平的对待？服饰的差距，成员穿得雍容华贵，就我姐粗制滥造。”

还有网民要求制作组善待偶像：“这一季很希望对Baby这个元老好点，不求偏向，但求可以公正对待元老女MC。”显然连粉丝都感受到Baby受到欺压。