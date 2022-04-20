彭于晏因疫情受困超苦闷 “彭太太们”因这事超欢乐

近来中国冠病疫情再度升温，上海更是封城，许多社区居民被强制隔离多日，被迫面对食物、饮用水短缺的困境。彭于晏目前人也在上海，他曾在社媒晒出领到的白带鱼、溜滑板去领物资、和防疫志工合照，一举一动都让网民热烈议论。

彭于晏除了在社媒晒出隔离时的每日三餐，分享旧旅行照外，无法外出工作的他显然闲到发慌，只要有粉丝在IG限时动态标注彭于晏的账号，他都会去点赞，甚至跟粉丝聊天。

有粉丝说“今天是我的生日”，彭于晏便回“HBD”（Happy Birthday，生日快乐）；有人拍网红照要他给“爱心”，他却关心对方更新的火锅照，留言：“又是火锅？”有人请他挑唇膏顏色，他反问：“有差吗？”遇上苦恼美甲款式的粉丝，他搞笑回复：“全剪掉。”

彭于晏频频跟粉丝互动，让一众雀跃的“彭太太”感觉像跟男神在拍拖，更因此登上微博热搜。有粉丝说：“每天看彭于晏的IG都快有一种和他同居很久的错觉了。”

有粉丝在私信他说：“现在全网都说你是最暖的男艺人，不仅会读每一则讯息，还会给予点赞。”对此彭于晏用英文回应：“我不是，我只是很无聊。”还说自己最近都待在上海的家，除此之外，就只剩下做PCR检测。

有网民打趣，再继续隔离的话，彭于晏都要网恋了。有粉丝则哀号自己的限时动态没有被偶像看到，要继续努力发美照吸引他的注意。