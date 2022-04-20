预计下半年办婚礼 马艺瑄携夫回马见家人

本地女星马艺瑄去年10月与男友注册结婚，因疫情关系不得已将婚礼延后举办。如今新马两地国门打开，防疫措施逐渐放宽，被问及婚礼筹备进度，马艺瑄：应该要下半年了！

马艺瑄说，先生正在物色合适的地点筹办婚礼。“我俩说好一人筹备一个地点，马国的我来筹备，他就负责新加坡。由于我俩这几个月都各忙各的，想必婚礼应该是下半年的事了。”

马艺瑄告诉记者，夫妻俩原本打算年中先在马国办一场小型婚礼，和家人亲友聚一聚，却没注意到护照过期了。“当时也不晓得具体究竟需要等多久，只好把计划推迟。”回马国的行程因各种因素一再延迟，导致他们直接到马国婚姻局注册的计划被打乱，也因此错过了在婚姻登记后的半年内要向专员公署申报的时机，她无奈说：“我想我这太过随性的性格是得改一下了。”

马艺瑄前日在个人IG限时动态发文询问搭乘飞机回马的程序，原来是等了一个半月，终于拿到刚出炉、热乎乎的护照，准备回马。“我母亲让我选陆路回马，避开太复杂的程序。但我觉得坐车时间真的太长了，路程12小时，如果搭飞机的程序不多，还是飞回去比较好。”两年没出国的她，突然间感到紧张忐忑，有些手忙脚乱，“不晓得是该先调工作？订机票？跟家人商量行程？还是下载软件？还要跟先生调他的工作行程呢！”

马国婚礼会很保密

《新明日报》记者问到此行是否为了筹办婚礼，艺瑄答道：“先回去看看家人。顺便收集家人的意见，看看有什么想法。毕竟，回大马办婚礼主要是跟亲友们相聚，所以马国的婚礼应该会很保密。”

另外，马艺瑄目前除了在筹备工作项目，也勤于习武，练习用枪、刀和剑，“一方面是准备有需要时随时可以上阵，另一方面是觉得很好玩，有兴趣学习。”她也表示今年最大的目标是考取普拉提教练证书。艺瑄刚接触普拉提一年余，仍是新手，“我必须比有经验的同学花多三到四倍的时间和努力，所以接下来的几个月有一大部分的时间都会投入其中”。