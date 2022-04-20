杀不进《红星》20大 陈熙坦言失望

《红星大奖》脚步趋近，各入围者摩拳擦掌进行角力战，当中“常青演绎奖”入围有陈澍城、林梅娇、王昱清、向云与朱厚任，全是实力派掌门人。

问起向云儿子陈熙看好谁胜出，陈熙昨天受访告诉《新明日报》：“虽然与其他入围的前辈关系都很好，无论最后得奖的是哪一位，都会由衷地感到开心，但还是最希望妈妈可以得奖！”

谈起母亲的演艺生涯，陈熙说：“看到妈妈为每个角色都很努力，都会很认真地做功课，所以我也很敬佩她”。被问到若母亲得奖将如何庆祝时，他说：“当然是全家出去吃大餐”。

每次家有喜事，陈家都会以大快朵颐作为庆祝方式，陈熙直言这是因为“我们一家人的凝聚力很强。”

预测“常青”赢家 向云看好林梅娇

问起“常青演绎奖”，向云今早（4月20日）受访则分析，能入围“常青演绎奖”都不是等闲之辈，眼见对手皆高手，谁的胜算高出一筹，也确实难选，向云被要求预测赢家，想了想说：“可能是梅娇吧，她参与的《过江新娘》大火，锋头堪比当年的《小娘惹》！”

说回陈熙，今年没能入围红星大奖“20大”最受欢迎男艺人，他不讳言：“失望是肯定的，但是我不会放弃，而是会继续努力，希望能得到观众的认可。”

陈熙希望母亲向云能夺得“常青演绎奖”。（网络）

更活跃于5频道英语剧

其实，陈熙去年参与的5频道剧集不少，曝光率很高，尤其《KIN》里帅气正直的医生角色更俘虏不少5频道观众，未能杀入“20大”令人扼腕。

阿姐向云被问儿子为何徘徊于“20大”之外，则分析：“可能是参与5频道节目艺人不在《红星》主流入围名单吧。”

陈熙最近在忙什么呢？他透露，仍旧忙于经营自己成立的网店“The Xi Atelia”，此外也在阅读新剧本，有机会参演本地的长寿剧。

陈熙较活跃于新传媒五频道的英语电视剧，较少参与八频道电视剧。当被问到是否会考虑参演更多华语剧时，陈熙表示：“我会继续在这两个频道跨越，参演更多电视剧，希望能演绎出让观众记住的角色”。

问起关于父母是否会对他的演技进行点评或指导，他说：“爸爸妈妈对于演戏都有不同的准备方式，比如说妈妈会很仔细地刻画每句台词，爸爸则更倾向临场反应，我一开始会有些混乱，不知道如何是好，但是久而久之便发现其实演戏是一门艺术，而艺术的精髓在于找到自己的风格”。

他还将演技与绘画进行了类比，说：“演戏就像绘画，都是艺术，所以你需要找到适合自己的方法，让它成为你独特的个性标签。”