丁当5月20日重返新加坡开唱

“全民情歌天后”丁当2019年在新加坡演出《搭错车》音乐剧之后，时隔两年，将在来临5月20日重返新加坡开唱。这次的巡演途经中国多个城市，一路从上海、南京、武汉至丁当的家乡杭州，场场爆满，好评如潮，这次来到新加坡，丁当要与本地歌迷再创美好回忆。

丁当“当我们再一起”演唱会5月20日（星期五）在星宇表演艺术中心（The Star Theatre）举行，Live Nation会员可在4月22日抢先预购门票，4月23日正式公开发售。

丁当演唱了30余部电视剧歌曲，也有许多传唱度极高的歌曲，包括《猜不透》《我爱他》《手掌心》《我没那么爱你》等，《手掌心》MV网络点击量更突破一亿。她在2020年参加热门综艺《乘风破浪的姐姐》，展现了精湛的歌舞演出和独特的个人魅力。

这次全新巡演，丁当将带来许多快节奏和气氛欢乐的歌曲，让全场跟着她一起摇摆一起嗨。她也会带来去年底发行的全新专辑《‘90s华语金曲翻玩计划—当我们再一起》中的多首经典90年代歌曲，如《约定》《心太软》等，当然也少不了她脍炙人口的经典如《我爱她》《猜不透》《手掌心》。

演唱会将特设聊天环节，让久未与本地歌迷见面的丁当与大家分享这两年的心路历程。这次的新加坡站，丁当也将首度携手实力顶尖的本地乐手共同打造演出。演出详情请上www.livenation.sg或Live Nation Singapore官方社交平台查询。

《联合早报》、zaobao.sg和UFM100.3是这次演唱会的指定宣传媒体。

丁当《当我们再一起》2022演唱会

日期：5月20日（星期五）

时间：晚上8时

地点：星宇表演艺术中心

票价：$148、$128、$108、$88（未包含行政费）

购票网站：www.ticketmaster.sg、热线：31588588