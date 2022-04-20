澳门赌王未留遗嘱 二三四房联手与大房争产案判决出了

（香港讯）澳门赌王何鸿燊于2020年5月去世后，遗产争夺战不久后便拉开序幕，长房次女何超贤入禀挑战二房何超琼委任毕马威为何鸿燊遗产管理人。据港媒报道，去年1月份香港高等法院开始审理此案，昨日（19日）公布了判决书，驳回了何超贤增加安迈顾问有限公司为联合遗产管理人的方案。法官受访指出，何超琼的委任建议被二房至四房成员接受支持。

判决书还显示，何鸿燊并没有立遗嘱，何家各房成员并不掌握何鸿燊遗产规模。

据报道称，何超琼在法庭上指何鸿燊遗产“至少17亿元（港币，约3亿新元）”，不过需要由遗产管理人去确认。何超贤则说，在“何鸿燊卧室的抽屉”找到遗产相关文件，指数额超过110亿港元（约19亿新元），但她承认文件过时。

判决书还提到，何鸿燊逝世后，何家成员在7月份经过商议后，同意设立机制处理遗产，何超琼在9月份委任毕马威为独立遗产管理人。同年12月，何超贤与已故长女何超英的女儿萧玫铮入禀法院，委任A&M共同为遗产管理人。

法官指出，不单二房至四房成员全数支持何超琼，连长房小女儿何超雄，以及已殁长子和有光的两名女儿都不反对。法官裁决，何超贤申请被驳回，并且还需要自行支付诉讼费，何超琼的诉讼费则将从遗产中支付。

这场财产争夺战，也在一纸判决书中暂时划上了句号，未来何家成员，还会否因为赌王遗产而有所争执尚不可知。

据知，赌王家产丰厚超过175亿新元，他生前对二房成员非常器重，加上二房子女都非常能干，将家族事业做得红红火火，于是何鸿燊的核心资产大部分都交由二房管理。光是何超琼一个人就手持至少50亿新元，其他成员分到的资产也高达十几亿新元不等。

三房在家族内比较低调，据报道也拥有十几亿新元家产；四房与二房关系融洽，双方共同管理家族核心资产， 四太在内地购置大量物业，资产至少也有35亿新元。

唯独大房因原配去世太早，长子又英年早逝，所以并未分到太多财产，仅有原配生前居住的价值5亿新元的豪宅，以及她本人的遗产，或许因此才想要争夺更多的遗产。 只是经过一番折腾，法院已经宣判，看来大房想要多分一杯羹是不可能的了。