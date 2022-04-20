娱乐吃瓜：接拍韩剧《优越的一天》晋久：因为角色够惨

只有足够优越的人才能够生存下来？

近年来以制作“重口味”悬疑惊悚剧著称的韩国OCN电视台推出新剧《优越的一天》，找来晋久（Jin Goo）、李源根（Lee Won-keun）、河道权（Ha Do-kwon）及林华映（Lim Hwa-yeong）等阵容挑战“24小时任务”。晋久在剧中饰演消防员，与妻子林华映育有1女，为了拯救被绑架的女儿，他们在杀手河道权的威胁下，想方设法“处理掉”住在隔壁的连续杀人魔李源根。

《优》主演群在接受zaobao.sg的访问时被问及决定出演这部剧的原因，晋久坦言：“李浩哲这个角色，可能是目前为止我所演过的所有角色当中最惨烈的角色，正是因为那份惨烈我才选择接下这部剧。而过往形象都是微笑暖男的李源根，这次也踏出舒适圈，第一次演出恶角。他希望透过这次观众可以看到他潜在的不同面向，“这个角色是那种可以一手遮天，拥有巨大力量和魅力的那种角色。”

拍摄时工作人员发生的意外让晋久过意不去？杀人魔李源根竟对一场血淋淋的戏念念不忘？赶紧点击视频！

《优越的一天》可通过新电信e乐随选（Ch11/501，遥控器黄色按钮）、新电信CAST，或每周日晚间10点通过新电信e乐电视频道 (Ch11/501) 观赏。