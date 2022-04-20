韩流始祖被离婚又再婚 颜值回春竟看不出已半百

（首尔讯）还记得50岁“韩流始祖”柳时元（Ryu Si-won）吗？他日前在IG分享和爱犬的合照，令不少人惊讶的是，他丝毫没有“大叔味”，模样仿佛留在年轻的时候，甚至比起2008年36岁的时候，看起来更年轻。

他2010年10月迎娶舞蹈老师赵秀仁，隔年1月生下女儿，但2012年4月女方提出离婚，震惊演艺圈。夫妻俩因赡养费和女儿监护权等问题无交集，3次协商破裂，离婚官司打了3年才画下句点，女儿由妈妈抚养。柳时元不仅“被离婚”，最后还付出130万新元的代价。

柳时元的婚姻仅维持18个月就被老婆休了。赵秀仁当时态度强硬，还说不公开离婚理由是给柳时元面子。有名嘴曾在节目爆料，指柳时元在老婆坐月子期间外遇，还曾把小三带回家温存，才会让赵秀仁铁了心离婚。据悉，赵秀仁在坐月子时，柳时元就有小三、小四，甚至在日本也有女朋友。他不顾老婆感受，把小三带回家，伤透赵秀仁的心。

另外，也有一说是赵秀仁当年曾指控柳时元非法追踪及暴力殴打。

柳时元2020年低调再婚，妻子非公众人物，所以婚礼不公开，仅邀请亲友参加。柳时元在1994年出演首部电视剧《感觉》出道，1998年凭借《纸鹤》获得第35届韩国百想艺术大赏电视类奖项最佳人气男演员奖。他多次与全度妍、金喜善、崔智友等当红女星在戏裡搭档。2001年他与李秉宪、崔智友主演《美丽的日子》，靠此打开日本市场，还跨界当歌手出专辑当赛车手，多次因赛车拿下冠军受到瞩目。