胡歌接班人被连两任女友控暴力 断送前途改送外卖维生

（北京讯）30岁的中国男演员蒋劲夫有着“胡歌接班人”的称号，外型帅气阳光，却因到日本游学认识日籍女友后情变，发生殴打女友事件，他主动向日本警方自首，他后来不被起诉获释，并与对方和解，没有刑事处分纪录，被遣返回国。之后他认恋乌拉圭籍新欢，却再度传出家暴疑云。因为这些事件丑闻缠身，导致演出作品遭到禁播；近期他低调在抖音上分享生活，似乎转行做起送餐员。

蒋劲夫有着出色外型，年纪轻轻就受到影视圈龙头唐人影视公司青睐，成为胡歌的师弟，甚至唐人为了捧他，让胡歌演配角带他，所以他一出道就是主角，原本星途一片看好。没想到他反过头和经纪公司提出解约，之后宣布前往日本留学，过程中与日本女友传出家暴丑闻，后来在网上发布道歉，并称感到羞愧。他隔年传出交往乌拉圭籍女友，又被爆出家暴、控制女方等行为，引发社会哗然。

风波不断的他因此惨遭封杀，影视作品被下令禁播，至今在演艺圈已经没有人脉，已经很难再回到演艺圈。

近日他在抖音起名“加减法”开直播，低调分享自己的生活，被网民问到最近在做什么工作，他说自己在送外卖，从晚上工作到第二天早上，非常辛苦。失去了明星光环的他看起来有些落魄，发际线似乎也后退了不少，与当年阳光斯文的模样大相径庭。