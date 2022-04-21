无惧威尔史密斯被切割 大导迈克尔贝：我愿和他再合作

（综合讯）好莱坞黑人影帝Will Smith（威尔史密斯）为了护妻，在奥斯卡颁奖典礼对主持人Chris Rock（克里斯洛克）的惊天一掌，引起众多负面批评声浪，让他从电影界宠儿变成制作公司避之唯恐不及的影星，多项拍摄计划也因此停摆。不过，就在大家急着与史密斯切割之际，好莱坞大导Michael Bay（迈克尔贝）却愿意“雪中送炭”。

迈克尔贝近来为宣传新作《劫命救护》（Ambulance）接受外媒访问，提到对威尔史密斯巴掌事件的看法，“一开始，我在想刚刚到底发生了什么事？然后我看到威尔史密斯的喊叫，那是威尔史密斯真正的喊叫。但不管怎样，首先这样做都是不对的。”事后他开始听到大家评论“威尔史密斯可能会杀死他”，他认为大家的讨论去得太夸张，“一巴掌跟一拳是不一样的，一拳是可以杀人，但他给的是一巴掌。”

迈克尔贝也认为，巴掌事件不应该是大家现在该注意的焦点，乌克兰战争更值得众人关心和讨论，“对我来说，够了！好吧，是发生了一件很戏剧化的事情，但我认为我们必须弄清楚事情的重要先后。”

迈克尔贝曾与威尔史密斯合作《绝地战警》（Bad Boys）系列电影，至于未来是否愿意和对方合作，迈克尔贝说：“绝对愿意，100%没问题，他是个非常稳定的演员。”