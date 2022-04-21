陈澍城直播处女秀分享演艺经验

本地资深演员陈澍城向来不玩社媒，昨晚（4月20日）难得使用经纪公司IG账号开直播与观众聊天，还找来《亲家、冤家做头家》儿子郭坤耀助阵，吸引不少粉丝上线支持。

初次挑战直播的澍城大哥，虽然不熟悉操作与流程，在长达一小时的直播中却也应付自如，尽显老戏骨风范，大方分享演艺经验，感谢观众一直以来不离不弃，也不忘称赞“儿子”郭坤耀的才气。

澍城大哥的演艺生涯还得从黑白电视的年代开始说起，出道多年跨足广播剧、主持、歌唱等，他笑说“什么都做，除了跳舞！”

纵横演艺圈多年秘诀：体力、脑力和努力

郭坤耀趁机问他，长跑演艺圈50多年的秘诀是什么，陈澍城回答“三力”，即体力、脑力和努力。原来澍城大哥在出道时期曾经收过黑粉的负评，“那时候通讯还没这么发达，所以都是以写信的方式，有一封信就写‘长这么不好看，还出来演戏’，这封信激发了我对自己的要求，更加努力把工作做好，证明给他看我是会演戏的。”

提及本周日红星大奖的战袍，澍城大哥表示一切交给设计师，“设计师说前两年都穿的比较特别，今年会准备更加特别的！”一切准备就绪，就等着上台领奖的机会，若今年成功获奖，将会是澍城大哥的第三座十大，“一个演员能够在圈子混这么久，要有观众的支持。可能支持我的‘资深’观众也开始使用网络，我现在有两座十大了。”

看着年轻演员一个个都上了“神台”，澍城大哥表示十全十美不是那么容易，希望自己能够拿五座。他还笑说“华人不是讲吗，过半就很不错了！给我五次机会，我就很感恩了。”

观看直播的观众们纷纷留言表示已经投票，有的粉丝还建议澍城大哥能再开直播分享演艺经验。

为了答谢观众朋友的支持，澍城大哥承诺若能得奖，将会再开直播，还开玩笑说“如果当天10点过后大家没有看到我，不是我不想看到你们，我是回家面壁思过！”

在直播结束时，澍城大哥和坤耀也再次呼吁大家在接下来的几天继续上网投票。

‘特别嘉宾’陈汉玮快闪支持

今年红星大奖大会主持人陈汉玮，趁着彩排的休息时间，进入直播支持澍城大哥的处女秀，并直言希望澍城大哥能够成功获奖。

即使只是短短几分钟的时间，汉玮的加入也为直播增加不少观众，在直播过程中他也不时上线，澍城大哥不禁笑说“汉玮，你还在听啊，专心主持！”

在聊到战袍话题的时候，汉玮还留言表示可帮忙设计，澍城大哥赶紧回答“明年！明年帮我设计，今年的主持工作很重要，但我知道他可以，有信心已是成功的一半了。”