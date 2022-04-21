瑞士旅行遭扒窃 童缤毓后知后觉才发现

童缤毓昨天突然（20日）在面簿发文写道：“祝那个偷了我的卡用了我的钱的人一辈子没钱花”。原来，人在瑞士旅游的她在当地搭火车时遭扒手盯上，包包被扒走，顿时身无分文。

童缤毓前日（19日）曾发过1则IG Story并用英语写道：“我把包包遗落在火车上，车站人员都下班了我没办法求助”，同时用问问题功能向网友求助“请问有什么建议吗？”然而，1则来自银行的手机短信让后知后觉的她发现自己的包包原来是被扒走的。接到银行短信通知信用卡的消费记录时，她这才惊觉卡被盗刷了。

童缤毓原先以为是将包包落在火车上，但在收到银行短信的时候才发现遭扒窃。（图/IG）

不久后，她透过IG Story表示自己已报了警，非常感谢瑞士警方的帮助。她写道：“很感谢警察，她真的很尽力帮我。无法想象自己还要在没有现金和没有卡的情况下度过5天。”

童缤毓感谢瑞士警方的协助，同时担忧自己接下来的旅程如何渡过。（图/IG）