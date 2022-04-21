娱乐吃瓜：明星遗产争夺战 梅妈长气上诉７年 张国荣“干儿子”争产

谈钱伤感情，感情要好的家人尚且为金钱反目，明争暗斗的豪门各房为争产斗个你死我活也是常有的事。澳门赌王何鸿燊于遗产争夺战近日再受瞩目，他生前共有四房妻室，逝世前没有留下遗嘱，拥有多少遗产引有争议，大房和二三四房之间的恩怨情仇也随着遗产纠纷再起波澜。除了赌王的遗产引起家族纷争，一些艺人离世后的财产分配也引起争议，成了大众茶余饭后的话题。

梅艳芳遗产案 法院只认遗嘱不认妈

“百变天后”梅艳芳在2003年因子宫颈癌病逝。她生前知道母亲覃美金不善理财且喜挥霍，因此选择遗嘱信托，将近1亿港元（约1738万新元）财产委托给专业的机构打理，信托基金每月支付7万港元（约1.2万新元）生活费给母亲，一直持续到她去世。

但梅妈对女儿遗嘱不满，质疑梅艳芳生前成立的信托基金是否有效，而分不到半分钱的哥哥梅启明也加入战局“搞搞震”，声称妹妹曾托梦给他，猜测妹妹是被谋财害命，遭人在泰国下降头。

梅艳芳亿元遗产官司持续5年，但最后法院的判决是梅妈败诉，裁定梅艳芳生前遗嘱有效。可是覃美金没有放弃，在往后的7年里不断上诉。

梅妈覃美金对女儿遗嘱不满，不断向法院上诉。（互联网）

陈松勇弟弟为遗产反目

台湾影帝陈松勇2021年12月因肾衰竭病逝，享年80岁，但公祭时发生了家人不满遗产分配事件，引起外界关注。

陈松勇出殡当天，他的三弟陈鸿章受访透露勇伯有遗嘱，但没有对外透露遗产分配方案。没想到，此时，二弟陈翁钦突然现身，当场拍桌咆哮争遗产，表示遗产分配等遗嘱内容“都没有通知我”，暗示三弟陈鸿章想要独吞哥哥遗产。

后来经友人协调以及律师公证，陈松勇名下的2700万台币（约126万新元）遗产重新分配，才终于和平落幕。其中，照顾了陈松勇多年的外籍看护Yuli获得400万台币（约19万新元），也登上新闻成为大家讨论的话题。

陈松勇的看护Yuli（左）获得约19万新元的遗产。（互联网）

关海山子女大闹灵堂

纵横粤剧界和影视界逾半个世纪的资深香港艺人关海山（虾叔）2006年逝世。一个月后他的第二任和第三任妻子所生的四名子女，包括演“花和尚”走红的儿子关聪，与虾叔的遗孀曾娣容（虾嫂）爆发争产纠纷，对簿公堂。

关海山生前有四任妻子，元配没有生育，第二任妻子为他生下三名子女，第三任妻子生下一女，第四任妻子曾娣容为他生下一子关可维。由于关海山离世得突然，没有立下遗嘱，遗产分配便全凭“虾婶”一人口头宣布，没有纸质文书也没有关海山的签名。

虾叔第三任妻子所生的女儿关至萤，公开质疑虾嫂口中的遗嘱，更炮轰虾嫂连父亲的骨灰安放在哪里，都不让他们四兄弟姐妹知道，摆明是不让他们往后拜祭，别有居心。

他们在灵堂起了争执，甚至大打出手。最后还是在郑少秋等众多朋友的好言相劝下，才平和地办完了葬礼，送完关海山最后一程。

四名子女对于这些遗产全部留给虾嫂及其儿子认为有欠公平，商议后决定入禀法庭追讨，但后来却不了了之。

关海山的第四任妻子曾娣容（右）为他生下一子关可维（左）。（互联网）

张国荣“干儿子”来搅局

张国荣（哥哥）于2003年4月1日在香港文华酒店坠楼身亡，虽然他生前已经立了遗嘱，分配好3亿港元（5200万新元）的遗产，岂料却跑出一个干儿子想要分一杯羹。

哥哥遗产的50%归他生前的挚爱唐鹤德，另外30%财产由六个哥姐平分，余下20%分给两名外甥女。他的唱片版权及名下公司股权则移交唐鹤德及大姐张绿萍。

不过，期间却突然一个名叫Justin的男孩，称是张国荣生前收的干儿子。他向媒体透露张国荣与他的父母是老友，但他不爱出风头，虽然有一个巨星干爹，却不希望让人知道，不过最终遗产还是按照张国荣遗嘱分配。

声称是“干儿子”的Justin（右）在张国荣逝世后突然现身。（互联网）

Michael Jackson母亲起诉遗嘱执行人

流行天王Michael Jackson在2009年去世后，超过12亿美元（约16亿新元）的遗产让母亲闹上了法院。

据知，Michael Jackson在遗嘱中声明全部财产交付信托基金，并指定母亲Katherine Jackson和三名子女为遗产受益人，父亲Joe Jackson和前妻Debbie Rowe则不在受益人名单中。

但Katherine Jackson却雇用律师向遗嘱执行人提起诉讼，企图让儿子Randy成为遗嘱执行人，以实现利益最大化，此举让她的其他孩子不满，并认为母亲是被父亲操纵，一家人为此展开官司。

2009年7月7日，洛杉矶高等法院裁定，Michael Jackson遗产将按照遗嘱，由他生前熟识多年的委任律师John Branca及音乐制作人好友John McClain联合代管。